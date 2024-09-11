СУРКИС: «Надо набраться терпения, а не обвинять во всем Реброва»

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал интервью FootballHub, в котором прокомментировал ситуацию вокруг сборной Украины и ее главного тренера Сергея Реброва:

– Сборная Украины сыграла два сентябрьских поединка, и прошли они неудачно. Есть убеждение, что после Евро-2024 не были сделаны выводы ни тренерским штабом, ни футболистами. Какова ваша позиция?

– Я не могу говорить о том, были ли сделаны какие-то выводы или нет. Я могу сказать так: Я подождал, почитал всю критику, которой подверглась вся сборная Украины после поражений от Албании и Чехии и во многом я не согласен. Я не буду размышлять, правильную ли тактику избрала сборная Украины, или нет. Я не профессионал. У нас сегодня есть дивные эксперты, оценивающие тактику сборной Украины, кто как сыграл. Прежде всего, чтобы об этом говорить, нужно знать микроклимат в команде. Если есть хороший микроклимат в команде, как говорят «один за всех и все за одного», то приходят результаты.

Но я смотрю, что критики понеслось на нашего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Хочу подчеркнуть, что его чуть ли не два года вся страна хотела видеть во главе сборной и ждали, как манную небесную, что он придет и все будет сразу: национальная команда начнет побеждать и выигрывает чемпионат Европы, потому что у нас самая талантливая молодежь и так далее. Однако я должен вернуться к истокам, когда Ребров пришел работать молодым, еще не сформировавшимся тренером в киевское Динамо. Это очень важно подчеркнуть.

Он тогда сразу пришел ко мне и сказал, что хочет создать структуру, чтобы в клубе работала одна модель воспитания футболистов, начиная от самых маленьких и заканчивая U19 и U21, которая тогда еще существовала. То есть, все развивались по одной определенной схеме. Ему удалось построить эту модель, он пригласил во все возрастные категории иностранных специалистов, на что я ему дал согласие.

Ему это полностью удалось, я вам хочу сказать. И не потому, что он выиграл два чемпионата Украины подряд, как молодой тренер, а потому, что эта структура, которую он создал в те годы, она и сегодня работает в киевском «Динамо». Я кратко перечислю игроков, начинавших воспитываться в этой структуре, которую создал Ребров. Это: Дубинчак, Беловар, Дячук, Волошин, Ванат, Шапаренко молодой, пришедший в Динамо в 16 лет, Бражко, Миколенко, играющий в Эвертоне, Забарный, выступающий за Борнмут, и многие другие ребята, которые пусть простят, что я их не перечислил. И это заработало. После этого Ребров выигрывал золотые медали и попадал в Лигу чемпионов с Ференцварошем, который и мечтать не мог попасть в ЛЧ. То есть, сейчас всех собак спустили на главного тренера.

– Но ведь тренер несет ответственность за результат.

– Он несет ответственность, но нельзя критиковать просто потому, что хотят кого-то снять или чтобы кто-нибудь ушел. Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: Вы уйдете или нет? Это смешно. Почему? Потому президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад выбрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так надо набраться терпения и подождать.

У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025, сборная U19 под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная. Но надо набраться терпения, а не винить во всем Реброва. Сегодня наша страна находится в состоянии войны, и у игроков Шахтера, и у футболистов Динамо нет времени на восстановление.

Я не собираюсь быть адвокатом у Реброва, но эти разговоры об отставке, так тогда мы никогда ничего не достигнем. Правильно сказал Андрей Шевченко, что поставленная задача – попасть на чемпионат мира. Через Лигу наций или квалификацию – не имеет значения. У меня тоже были непростые отношения с Ребровым, но он профессионал. Как был футболистом профессионалом, так и тренер он профессионал, как и Андрей Шевченко.

Но президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, давайте наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим у них. Ребров попал на чемпионат Европы, и его все готовы были носить на руках. Проиграли румынам, но разве только главный тренер проиграл румынам? Команда проиграла.

– Насколько велика ответственность футболистов во всей этой истории?

– Футболисты сборной Украины выходят на поле играть за свою страну, прежде всего, а не за тренера. Должен быть единственный механизм. Мы с вами не понимаем, что происходит в сборной. Вот в этом должны разобраться специалисты, а не дилетанты, которые сейчас критикуют и говорят, что Ребров должен уйти. Вы ведь прекрасно понимаете, кого сегодня пригласить в национальную сборную, кто сегодня лучший тренер, который может возглавить национальную команду?

Ребров – опытный тренер, я подчеркиваю. Где бы он ни был, достигал результата, вы же не можете с этим не согласиться? Да, для него это новая работа – не быть постоянно в тренировочном процессе. Я знаю Реброва, он сделает правильный выбор, и в октябре наша сборная будет играть совсем иначе. По самоотдаче к игрокам нет никаких вопросов за матч с Чехией, но ошибок было много. Вы мне скажите, Динамо могло пройти Зальцбургу? Но мы не забили, а они забили и прошли дальше. Мы могли представить, что Партизан обыграем 9:2?

– Есть определенные вопросы к футболистам.

– Вот, к футболистам должны быть вопросы. И каждый выходящий на футбольное поле игрок не должен прятаться за спину Шевченко, Реброва и других тренеров, а должен сесть, подумать и ответить на вопрос: Почему я так сыграл? Вот они должны проанализировать, а то, что Ребров ставит тактику, а они ее не выполняют. Не один тренер здесь виноват. Тренер должен спросить у футболистов, почему они не выполнили поставленную задачу?

– Вы своей вины, как президент клуба не чувствуете? Вы рассказывали, что все игроки суперзвезды? Это вопрос ко всем президентам команд.

– Я как президент клуба пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что кто-то из донецкого Шахтера сказал, что Судаков стоит 150 миллионов. Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 миллионов стоит один, а 150 миллионов другой. Но я пошутил, может быть некстати.

Да, у всех есть определенная цена. По Шапаренко могу сказать, что было предложение из Бешикташа. Мне позвонил президент Бешикташа и спросил, готов ли продать Шапаренко. Прежде всего, я спросил Шапаренко и он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет. Все, больше предложений по Шапаренко не было. Если Шапаренко видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, он должен прогрессировать и разобраться.

А что Ярмоленко в себе разбираться? Он помогает молодым. Это я вижу по его работе в Динамо, как он настраивает молодых ребят. Сейчас к нам пришли талантливые Пихаленок и Рубчинский. Пихаленок – сформированный футболист с характером и мастерством. Он очень помогает нашей команде. Тот же Кабаев открылся с новой силой. Волошин играет за молодежную сборную и забивает. И завтра он может оказаться в главной команде. Есть хорошие ребята.

Мой совет, нужно всем собраться и президентам команд, и Реброву, и сборникам и настроить их. У меня создается такое впечатление, что мы каждый раз попадали на чемпионат Европы и чемпионат мира. Я не адвокат Реброва, но я хочу подчеркнуть, что это профессионал, преданный футболу. Ребров работал в ОАЭ, ему предлагали новый контракт, но он вернулся в сборную Украины. Это говорит о том, что он патриот и хочет сделать для сборной Украины, чтобы она была на ведущих ролях. Имейте терпение, давайте подождем.