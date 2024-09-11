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  4. Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 22:43 |
1752
3

Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали

«Бешикташ» хотел купить украинца летом

11 сентября 2024, 22:43 |
1752
3
Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно получило предложение по 25-летнему полузащитнику Николаю Шапаренко.

Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что «Динамо» летом получило предложение от турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Суркисом относительно возможного трансферного предложения. Президент «Динамо» лично пообщался с Шапаренко относительно трансфера, но последний отказался, поскольку не хочет играть в турецком чемпионате.

Суркис отметил, что больше предложение по переходу Шапаренко не поступало.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

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Бешикташ Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу Николай Шапаренко трансферы УПЛ Григорий Суркис
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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дыряво с пердя🤣
Первая лига Турции ждёт шапку
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-3
Pasha007
Треба було продавати тормоза.
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-7
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