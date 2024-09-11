Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали
«Бешикташ» хотел купить украинца летом
Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно получило предложение по 25-летнему полузащитнику Николаю Шапаренко.
Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что «Динамо» летом получило предложение от турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Суркисом относительно возможного трансферного предложения. Президент «Динамо» лично пообщался с Шапаренко относительно трансфера, но последний отказался, поскольку не хочет играть в турецком чемпионате.
Суркис отметил, что больше предложение по переходу Шапаренко не поступало.
Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.
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