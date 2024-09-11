Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали

Киевское «Динамо» в летнее трансферное окно получило предложение по 25-летнему полузащитнику Николаю Шапаренко.

Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что «Динамо» летом получило предложение от турецкого «Бешикташа». Президент турецкого клуба связался с Суркисом относительно возможного трансферного предложения. Президент «Динамо» лично пообщался с Шапаренко относительно трансфера, но последний отказался, поскольку не хочет играть в турецком чемпионате.

Суркис отметил, что больше предложение по переходу Шапаренко не поступало.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.