Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко

Турецкий «Трабзонспор», несмотря на прежнюю информацию об обратном, продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

По информации Sport.ua, турецкий клуб сделал киевскому конкретное предложение по трансферу Шапаренко – 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

В самое ближайшее время футболистом «Трабзонспора» также должен стать украинский центрбек «Зари» Арсений Батагов, за которого турки заплатят чуть более 2 миллионов евро комепнсации.