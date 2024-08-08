Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко
Турки готовы купить хавбека, но вот платить много не планируют
Турецкий «Трабзонспор», несмотря на прежнюю информацию об обратном, продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.
По информации Sport.ua, турецкий клуб сделал киевскому конкретное предложение по трансферу Шапаренко – 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.
Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.
В самое ближайшее время футболистом «Трабзонспора» также должен стать украинский центрбек «Зари» Арсений Батагов, за которого турки заплатят чуть более 2 миллионов евро комепнсации.
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