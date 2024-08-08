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  4. Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 09:32 |
2539
6

Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко

Турки готовы купить хавбека, но вот платить много не планируют

08 августа 2024, 09:32 |
2539
6
Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко
facebook.com/fcdynamoua. Николай Шапаренко

Турецкий «Трабзонспор», несмотря на прежнюю информацию об обратном, продолжает сохранять интерес к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

По информации Sport.ua, турецкий клуб сделал киевскому конкретное предложение по трансферу Шапаренко – 4,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом будет готово продать Шапаренко, но только если получит по игроку достойное предложение.

Оценочная стоимость Шапаренко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «бело-синими» действует до сентября 2025 года.

В самое ближайшее время футболистом «Трабзонспора» также должен стать украинский центрбек «Зари» Арсений Батагов, за которого турки заплатят чуть более 2 миллионов евро комепнсации.

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Николай Шапаренко Трабзонспор Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 6
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FunnyCat_____

Могут Шепелева получить за эти бабки, но это не точно!
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+2
Keen Vision
Навіть якби пропозиція склала 14,5 млн, то без шансів для турків, а за такі гроші можемо їм хіба що Андрієвського чи Шепелєва запропонувати)
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+2
ZloyDeda
Турки йдуть лісом! Ніколи Шапаренка не буде у тому клубі і у тій країні!
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0
fedd1979
)))) Я все розумію, але 4,5 млн і в "Трабзонсопр" - це вже перебор
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0
nick07
https://www.youtube.com/watch?v=HjCBU8TFq9I
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0
Pavel_i_CO
Динамо треба щось вирішувати... У Шапи рік контракту залишився. Або зараз продовжувати, або продавати до кінця року. 
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-1
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