Участник еврокубков отказался от покупки Шапаренко. Что случилось?
«Трабзонспор» больше не хочет подписывать украинца
25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.
На украинского футболиста претендовал турецкий гранд «Трабзонспор», который играет в квалификации Лиги Европы. Однако по информации Taka Gazete, турецкий клуб больше не рассматривает трансфер Шапаренко. Причина – цена игрока, которую «Трабзонспор» не может осилить. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.
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