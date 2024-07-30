Участник еврокубков отказался от покупки Шапаренко. Что случилось?

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

На украинского футболиста претендовал турецкий гранд «Трабзонспор», который играет в квалификации Лиги Европы. Однако по информации Taka Gazete, турецкий клуб больше не рассматривает трансфер Шапаренко. Причина – цена игрока, которую «Трабзонспор» не может осилить. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.