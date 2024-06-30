Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский футбольный клуб «Лацио» в ближайшее время сделает предложение киевскому «Динамо» по трансферу 25-летнего хавбека сборной Украины Николая Шапаренко.

Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato. По информации источника, «орлы» хотят подписать Шапаренко за 10 миллионов евро.

Скауты «Лацио» следили за Николаем на Евро-2024. Шапаренко отметился голом и ассистом в поединке за украинскую национальную команду против Словакии.

Ранее сообщалось, что в услугах Шапаренко также заинтересован турецкий «Бешикташ».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.