Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам
Римский футбольный клуб «Лацио» в ближайшее время сделает предложение киевскому «Динамо» по трансферу 25-летнего хавбека сборной Украины Николая Шапаренко.
Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato. По информации источника, «орлы» хотят подписать Шапаренко за 10 миллионов евро.
Скауты «Лацио» следили за Николаем на Евро-2024. Шапаренко отметился голом и ассистом в поединке за украинскую национальную команду против Словакии.
Ранее сообщалось, что в услугах Шапаренко также заинтересован турецкий «Бешикташ».
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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