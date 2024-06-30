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  4. Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 20:33 |
6143
11

Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам

30 июня 2024, 20:33 |
6143
11
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Римский футбольный клуб «Лацио» в ближайшее время сделает предложение киевскому «Динамо» по трансферу 25-летнего хавбека сборной Украины Николая Шапаренко.

Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato. По информации источника, «орлы» хотят подписать Шапаренко за 10 миллионов евро.

Скауты «Лацио» следили за Николаем на Евро-2024. Шапаренко отметился голом и ассистом в поединке за украинскую национальную команду против Словакии.

Ранее сообщалось, что в услугах Шапаренко также заинтересован турецкий «Бешикташ».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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Николай Шапаренко Лацио Динамо Киев трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Calciomercato
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Комментарии 11
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FunnyCat_____
За 10 пусть в ДК играет 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
ZANREGENT1993
За 10 Судакова заберите
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+2
Puppet_master
20 забирайте
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+1
Pavel_i_CO
Мільйонів за 20-25 відпустять. Але це буде величезна втрата для Динамо Київ. Такого рівня півзахисника зараз в усій УПЛ немає 
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+1
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Владислав Антонов
300 млн гривень хіба що. Якийсь дивний заголовок.
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0
Умник
А нам Луиса Альберто ок?))))
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0
evgeniyyea
Ну вот и взгляд со стороны. Добро пожаловать в реальность. 10 лямов, думаю готовы после торгов купить за 15-18. А вот 50-100 или более так и останутся во влажных мечтах ИМС. Увы. 
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-4
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