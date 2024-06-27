Не только Лацио. Назван главный фаворит на трансфер Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Портал ТаТоТаке подтвердил интерес к Шапаренко от римского «Лацио», однако отмечается, что такой трансфер маловероятен. К Шапаренко присматриваются клубы Италии и АПЛ. Согласно одному из источников – в этот список может войти один из клубов Ла Лиги.

Однако главным фаворитом на трансфер Шапаренко называется турецкий «Бешикташ». Турки уже интересовались футболистом, который забивал им не так давно, этой весной. Работа над потенциальным трансфером ведется активно.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.