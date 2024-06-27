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  4. Не только Лацио. Назван главный фаворит на трансфер Шапаренко
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 21:54 |
2705
3

Не только Лацио. Назван главный фаворит на трансфер Шапаренко

Украинца хочет подписать «Бешикташ»

27 июня 2024, 21:54 |
2705
3
Не только Лацио. Назван главный фаворит на трансфер Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

Портал ТаТоТаке подтвердил интерес к Шапаренко от римского «Лацио», однако отмечается, что такой трансфер маловероятен. К Шапаренко присматриваются клубы Италии и АПЛ. Согласно одному из источников – в этот список может войти один из клубов Ла Лиги.

Однако главным фаворитом на трансфер Шапаренко называется турецкий «Бешикташ». Турки уже интересовались футболистом, который забивал им не так давно, этой весной. Работа над потенциальным трансфером ведется активно.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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Динамо Киев Бешикташ трансферы чемпионат Турции по футболу Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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ĴØЌÉŔ
Только не турки . Если судить по затратам то это худший чемпионат . Так как толку от громких покупок ноль .
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+1
zhyr
почалося))
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+1
AK.228
Ага… ну Лацио лучше 
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-2
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