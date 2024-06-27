Источник: Шапаренко в матче с Бельгией просматривал скаут римского клуба
Николай заинтересовал «Лацио»
Скаут римского «Лацио» просматривал игру полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко в матче Евро-2024 Украина – Бельгия (0:0). Об этом сообщил бывший журналист Игорь Бурбас.
«По моей информации, на него сейчас несмотря на этот Евро есть большой спрос из Англии, но это клубы среднего звена.
Подтверждена моя информация – на стадионе сегодня на матче с бельгийцами его просматривал скаут римского «Лацио». Очень нравится Шапаренко «Лацио». Возможно, перейдут к переговорам», – сказал Бурбас.
Отметим, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл 29 матчей за свой клуб, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
«Лацио» в прошлом сезоне финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге Европы.
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