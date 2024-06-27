Источник: Шапаренко в матче с Бельгией просматривал скаут римского клуба

Скаут римского «Лацио» просматривал игру полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко в матче Евро-2024 Украина – Бельгия (0:0). Об этом сообщил бывший журналист Игорь Бурбас.

«По моей информации, на него сейчас несмотря на этот Евро есть большой спрос из Англии, но это клубы среднего звена.

Подтверждена моя информация – на стадионе сегодня на матче с бельгийцами его просматривал скаут римского «Лацио». Очень нравится Шапаренко «Лацио». Возможно, перейдут к переговорам», – сказал Бурбас.

Отметим, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл 29 матчей за свой клуб, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

«Лацио» в прошлом сезоне финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге Европы.