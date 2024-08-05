Украина. Премьер лига05 августа 2024, 06:34 | Обновлено 05 августа 2024, 06:57
458
0
Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера
Трабзонспор договорился о переходе защитника за сумму около 2,5 млн евро
05 августа 2024, 06:34 | Обновлено 05 августа 2024, 06:57
458
0
22-летний защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в турецком Трабзонспоре.
Турецкий клуб недавно направил трансферное предложение в клуб УПЛ.
Клубы фактически договорились о сумме трансфера – около 2,5 млн евро.
Арсений Батагов не вышел в составе Зари на матч 1-го тура УПЛ против Ингульца (2:1). Он весь матч оставался в резерве.
В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зорю 24 матча и забил 2 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 05 августа 2024, 06:21 0
Поединок состоится 5 августа 22:00 по Киеву
Бокс | 04 августа 2024, 07:58 6
Эвандер выделил Джервонту Дэвиса
Олимпийские игры | 04.08.2024, 23:51
Олимпийские игры | 04.08.2024, 09:23
Олимпийские игры | 05.08.2024, 00:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2024, 07:47 6
03.08.2024, 20:17 1
04.08.2024, 13:37 2
04.08.2024, 09:15 3
04.08.2024, 07:01 12
04.08.2024, 12:07 4
04.08.2024, 11:40 3
03.08.2024, 08:24 1