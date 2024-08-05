Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера

22-летний защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в турецком Трабзонспоре.

Турецкий клуб недавно направил трансферное предложение в клуб УПЛ.

Клубы фактически договорились о сумме трансфера – около 2,5 млн евро.

Арсений Батагов не вышел в составе Зари на матч 1-го тура УПЛ против Ингульца (2:1). Он весь матч оставался в резерве.

В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зорю 24 матча и забил 2 гола.