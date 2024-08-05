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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 06:34 | Обновлено 05 августа 2024, 06:57
458
0

Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера

Трабзонспор договорился о переходе защитника за сумму около 2,5 млн евро

05 августа 2024, 06:34 | Обновлено 05 августа 2024, 06:57
458
0
Источник: Батагов продолжит карьеру в Турции, названа сумма трансфера
ФК Заря. Арсений Батагов

22-летний защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в турецком Трабзонспоре.

Турецкий клуб недавно направил трансферное предложение в клуб УПЛ.

Клубы фактически договорились о сумме трансфера – около 2,5 млн евро.

Арсений Батагов не вышел в составе Зари на матч 1-го тура УПЛ против Ингульца (2:1). Он весь матч оставался в резерве.

В прошлом сезоне Батагов отыграл за Зорю 24 матча и забил 2 гола.

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Арсений Батагов Трабзонспор Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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