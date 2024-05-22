Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
На защитника луганской Зари нацелился клуб АЗ Алкмаар
Центральный защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в нидерландском АЗ Алкмаар.
Нидерландский клуб перебил возможные предложения украинских команд и готов заплатить за 22-летнего украинца 2 млн евро.
Руководство луганского клуба оценивает трансферную стоимость футболиста минимум в 2,5 млн. евро.
В текущем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 2 гола за «Зарю». Его контракт с луганской командой действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что австрийский РБ Зальцбург интересовался услугами Арсения Батагова.
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