Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 02:55 | Обновлено 22 мая 2024, 03:21
57
0

Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова

На защитника луганской Зари нацелился клуб АЗ Алкмаар

22 мая 2024, 02:55 | Обновлено 22 мая 2024, 03:21
57
0
Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
ФК Заря Луганск. Арсений Батагов

Центральный защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в нидерландском АЗ Алкмаар.

Нидерландский клуб перебил возможные предложения украинских команд и готов заплатить за 22-летнего украинца 2 млн евро.

Руководство луганского клуба оценивает трансферную стоимость футболиста минимум в 2,5 млн. евро.

В текущем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 2 гола за «Зарю». Его контракт с луганской командой действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что австрийский РБ Зальцбург интересовался услугами Арсения Батагова.

По теме:
Источник: три футболиста Днепра-1 летом могут перейти в Карпаты
Интернасьонал отказался продавать Бетису за 9 млн евро экс-бека Шахтера
Громкий трансфер внутри УПЛ? Полесье работает над переходом лидера Днепра-1
АЗ Алкмаар Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Арсений Батагов
Николай Степанюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?
Футбол | 21 мая 2024, 22:50 0
Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?
Таблицы Евро-2024 U-17 после 1-го тура. Какие расклады в группе Украины?

«Сине-желтые» уступили в стартовом поединке сербам, Чехия разгромила Кипр 5:0

ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 09:37 1
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 12:47
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Бокс | 21.05.2024, 07:01
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
ВИДЕО. «Раунд, который потряс Эр-Рияд». DAZN смакует нокдаун Фьюри от Усика
Бокс | 21.05.2024, 20:27
ВИДЕО. «Раунд, который потряс Эр-Рияд». DAZN смакует нокдаун Фьюри от Усика
ВИДЕО. «Раунд, который потряс Эр-Рияд». DAZN смакует нокдаун Фьюри от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
21.05.2024, 08:00 2
Хоккей
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
20.05.2024, 09:55 13
Бокс
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
20.05.2024, 18:10 13
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем