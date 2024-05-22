Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова

Центральный защитник Зари Арсений Батагов может продолжить карьеру в нидерландском АЗ Алкмаар.

Нидерландский клуб перебил возможные предложения украинских команд и готов заплатить за 22-летнего украинца 2 млн евро.

Руководство луганского клуба оценивает трансферную стоимость футболиста минимум в 2,5 млн. евро.

В текущем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 2 гола за «Зарю». Его контракт с луганской командой действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что австрийский РБ Зальцбург интересовался услугами Арсения Батагова.