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  4. СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»
Лига наций
11 сентября 2024, 22:28 |
1831
12

СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»

Президент «Динамо» поддержал тренера сборной Украины

11 сентября 2024, 22:28 |
1831
12
СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве.

«Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: Вы уйдете или нет? Это же смешно. Почему? Потому что президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад избрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так надо набраться терпения и подождать. У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025, сборная под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная. Но надо набраться терпения, а не обвинять во всем Реброва.

Президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги Наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим с них. Ребров попал на чемпионат Европы и его все готовы были носить на руках. Проиграли румынам, но разве только главный тренер проиграл румынам? Команда проиграла», – сказал Суркис.

Ранее перспективы сборной Украины оценил Виталий Кварцяный.

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Игорь Суркис Динамо Киев сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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Комментарии 12
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Pavel_i_CO
Ордловські куратори підключили  ЗЕКів до коментування на СпортЮА
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0
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Pavel_i_CO
Зі збірної треба прибирати залишки днонєтскіх, бо лугандони вже у відкриту вболівають проти збірної України 
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0
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SerSan
проиграет все 6 матчей сам уйдет вместе с Шевой,под доверие Суркиса на поруки,осталось недолго ждать
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-2
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дыряво с пердя🤣
Где этот еблан из Канады, нужно срочно вылизать ребруши и игорюши дыр очки 
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-2
дыряво с пердя🤣
Оно сразу видно кому очень выгоден ребруша, сидишь падла ребруша на откатах суркиса💵
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-3
дыряво с пердя🤣
Главарь динамовец вылизал дыр очку динамовскому сердцу 
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-3
mastorent
подлизнул своим. гнида пархатая бл
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-3
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