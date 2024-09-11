СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве.

«Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: Вы уйдете или нет? Это же смешно. Почему? Потому что президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад избрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так надо набраться терпения и подождать. У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025, сборная под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная. Но надо набраться терпения, а не обвинять во всем Реброва.

Президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги Наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим с них. Ребров попал на чемпионат Европы и его все готовы были носить на руках. Проиграли румынам, но разве только главный тренер проиграл румынам? Команда проиграла», – сказал Суркис.

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