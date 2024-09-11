КВАРЦЯНЫЙ: «Реабилитироваться сборная сможет только 4 победами в группе»

После фиаско сборной Украины на чемпионате Европы в Германии болельщики и специалисты были уверены, что из выступления на этом турнире будут сделаны выводы, чтобы не допустить ошибок в дальнейшем. Однако два стартовых матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций с Албанией (1:2) и Чехией (2:3) показали, что проблема как по качеству игры, так и результату все еще остается.

Подобного провала на старте Лиги наций не ожидал никто. Однако имеем то, что имеем: ноль очков в двух матчах.

– Еще до первого поединка в этом турнире я прогнозировал, что сборная Украины в играх с албанцами и чехами наберет четыре очка, сыграв вничью с первыми и выиграв у вторых, – делится впечатлениями со Sport.ua один из старожилов нашего тренерского корпуса Виталий Кварцяный.

– Однако получилось так, что в своем прогнозе я полностью ошибся. После двух поражений подряд в Лиге наций Украина может реабилитироваться перед многомиллионной армией болельщиков только в том случае, если во всех четырех матчах одержит победы. Лично я в это очень верю, ведь если не верить, то тогда неинтересно будет ждать этих игр.

Все мы переживали за сборную Украины, надеялись и продолжаем надеяться. В ее исполнении мы видели некоторые перспективные действия на поле, которые наши футболисты хотели реализовать. Не все, правда, получалось, но желание было заметно. По вчерашнему матчу хочу сказать, что нынешний состав сборной Чехии – один из самых слабых за последние двадцать лет. В нем нет звезд, лидеров и авторитетных игроков, которые были когда-то – таких, как Недвед, Поборски, Коллер, вратарь Чех. Поэтому жаль, что не удалось отобрать у чехов очки.

– Какими вам видятся дальнейшие перспективы сборной Украины в Лиге наций?

– Сейчас мы видим, что наиболее прогрессирующей из всех стран бывшего СССР является Грузия. С командой, которая играет нестандартно и лидирует в группе, наша национальная сборная должна встретиться уже в третьем по счету поединке турнира – в октябре на условно домашней арене в польской Познани. А еще через тур – в Тбилиси. Жаль, что по календарю выездная игра с Албанией будет у сборной Украины аж в ноябре, иначе могли бы съездить в эту страну и в море искупаться. Это же самое касается и Грузии (улыбается). А если серьезно, то нас ждут непростые игры с грузинской сборной.

Убежден, они будут достаточно интересными. Возможно, индивидуально сильные грузины побегут весело в атаку, а мы это используем. Ведь все «силовые» сборные, такие как Албания и Чехия, думают об обороне, а Грузия по своему стилю является другой – это техничная, импровизационная команда. Ее выступление на чемпионате Европы, а теперь и две победы в двух матчах Лиги наций, где она идет на первом месте в группе, свидетельствует о том, что соперничество будет интересным. Надежда на успешный итог в поединках с Грузией есть, однако сборной Украины придется очень непросто.

Ранее бывший игрок сборной Украины Иван Гецко оценил работу Сергея Реброва после поражения 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций.