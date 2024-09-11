Иван ГЕЦКО: «Ребров? Давайте подождем до конца Лиги наций»

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко оценил работу Сергея Реброва после поражения 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций:

«Конечно, Ребров на каком-то этапе что-то упустил. Но я б не стал во всем винить только его. Мы же не знаем, какие установки он дает игрокам перед матчами, что от них требует. Но то, что футболисты эти установки не выполняют, не справляются с задачами – это очевидно. Видно, что состояние всех футболистов находится сейчас не на должном уровне. Им постоянно чего-то не хватает.

И в этой ситуации разобраться почему так происходит, чего именно не хватает сборной, гораздо сложнее, чем просто провести тренерскую рокировку. Поэтому, давайте еще подождем – хотя бы до конца этой Лиги наций. Может быть, что-то изменится. Надежда умирает последней. Помните, как говорил Михаил Фоменко: «Шансы есть всегда, даже когда их нет»?».