10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины, выделив игру в обороне.

«Главная проблема? Оборона, потому что так легко давать забивать... Вопрос этот ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одно из самых главных», – сказал Маркевич.