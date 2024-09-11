Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную проблему сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:08
3789
0

Маркевич назвал главную проблему сборной Украины

Именитый украинский тренер выделил игру в обороне

11 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:08
3789
0
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины
УАФ. Мирон Маркевич

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины, выделив игру в обороне.

«Главная проблема? Оборона, потому что так легко давать забивать... Вопрос этот ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одно из самых главных», – сказал Маркевич.

По теме:
«Дайте гарантию». Экс-вратарь сборной Украины оценил идею отставки Реброва
Цыганык жестко раскритиковал хавбека сборной Украины после игры с Чехией
Именитый тренер назвал украинцев, которыепровалили матч с Чехией в ЛН
сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Мирон Маркевич
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Футбол | 11 сентября 2024, 00:40 28
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Футбол | 11 сентября 2024, 00:05 99
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»

Главный тренер сборной Украины во флеш-интервью прокомментировал поражение Чехии

«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик
Футбол | 11.09.2024, 11:51
«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик
«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик
«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
Футбол | 11.09.2024, 08:31
«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Футбол | 10.09.2024, 23:41
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 3
Бокс
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 44
Футбол
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 28
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 15
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
10.09.2024, 07:39 1
Бокс
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем