Бывший тренер Украины U-21 рассказал, какая работу ждет Реброва впереди

Экс-главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился предположениями о том, в каком направлении должен работать тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым после поражений в Лиге наций от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

– На основании двух сентябрьских матчей сборной Сергею Реброву придется делать выводы. Как вы считаете, в этом процессе он больше будет акцентировать внимание по составу в целом или по каким-то конкретным игрокам?

– Конечно, тренерскому штабу сборной Украины нужно достаточно продуктивно поработать. Сергей Ребров говорит, что работает три недели с командой. Да, у сборной период подготовки к матчам очень маленький, потому что есть даты ФИФА. Но большое значение имеет работа после проведенных поединков. Имею в виду их тщательный анализ. Опять же мы говорим о защите, «стандартах», подстраховке, прессинге и игре на результат. Именно в этом нужно много работать, чтобы дать информацию. И я убежден, что наш тренерский штаб так и делает. Однако несмотря на это ошибок все же слишком много. Вспомните, сколько ударов нанесли албанцы и чехи при «стандартах» и подачах с флангов.

Но как бы там ни было, а мне кажется, что у нас хорошая сборная. У нас хороший подбор игроков - это сто процентов. А вот психологическое состояние не на достаточно хорошем уровне. И то, что наши лидеры – Ярмоленко и Зинченко поддержали тренерский штаб, я считаю правильным. Но здесь еще важно, чтобы игроки чувствовали ответственность за слова по поддержке тренера. Команда и тренерский состав должны быть одним целым. Несмотря на то, что Ребров работает со сборной уже два года, мне кажется, что баланс между командными действиями в обороне и атаке пока не найден. Ведь мы видим, что нет ни одной игры, чтобы она была равной от первой до последней минуты поединка. К сожалению, всегда есть ошибки, провалы - и это уже совместная работа всего коллектива, – заявил Сергей Ковалец.