Украина. Премьер лига12 сентября 2024, 10:19 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:24
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
15 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ
12 сентября 2024, 10:19 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:24
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В воскресенье, 15 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Верес».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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