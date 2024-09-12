В воскресенье, 15 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Верес».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV