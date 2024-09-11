Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken
Украинская теннисистка приехала поддержать людей, который потеряли конечности
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина посетила во Львове пациентов Национального реабилитационного центра «Unbroken».
«Я здесь, чтобы посмотреть и поздравить ребят, которые сейчас здесь. Это очень хороший Центр. В «Unbroken» предоставляют много классных реабилитационных услуг. Я очень рада, что у нас в Украине есть такие центры», – рассказала теннисистка.
В память о ней Элина Свитолина подарила пациентам теннисные мячи с автографом.
В феврале этого года, украинские военные, которые проходили реабилитацию в центре «Unbroken», вышли на корт вместе с Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским, во время их мастер-класса для юных теннисистов.
Национальный реабилитационный центр UNBROKEN оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданским, как взрослым, так и детям, которые потеряли конечности.
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