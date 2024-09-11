Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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11 сентября 2024, 10:28 |
420
0

Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken

Украинская теннисистка приехала поддержать людей, который потеряли конечности

11 сентября 2024, 10:28 |
420
0
Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken
Instagram

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина посетила во Львове пациентов Национального реабилитационного центра «Unbroken».

«Я здесь, чтобы посмотреть и поздравить ребят, которые сейчас здесь. Это очень хороший Центр. В «Unbroken» предоставляют много классных реабилитационных услуг. Я очень рада, что у нас в Украине есть такие центры», – рассказала теннисистка.

В память о ней Элина Свитолина подарила пациентам теннисные мячи с автографом.

В феврале этого года, украинские военные, которые проходили реабилитацию в центре «Unbroken», вышли на корт вместе с Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским, во время их мастер-класса для юных теннисистов.

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданским, как взрослым, так и детям, которые потеряли конечности.

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Владимир Клепач Источник: Instagram
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