Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина посетила во Львове пациентов Национального реабилитационного центра «Unbroken».

«Я здесь, чтобы посмотреть и поздравить ребят, которые сейчас здесь. Это очень хороший Центр. В «Unbroken» предоставляют много классных реабилитационных услуг. Я очень рада, что у нас в Украине есть такие центры», – рассказала теннисистка.

В память о ней Элина Свитолина подарила пациентам теннисные мячи с автографом.

В феврале этого года, украинские военные, которые проходили реабилитацию в центре «Unbroken», вышли на корт вместе с Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским, во время их мастер-класса для юных теннисистов.

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданским, как взрослым, так и детям, которые потеряли конечности.