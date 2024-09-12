Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии

Лондонский «Арсенал» интересуется итальянским левым защитником миланского «Интера» Федерико Димарко, сообщает издание InterLive.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро и украинского фулбека Александра Зинченко как часть сделки.

В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. В новой кампании на его счету 79 сыгранных минут. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Ранее Александром Зинченко якобы интересовалась «Бавария».