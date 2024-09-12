Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко
Лондонский «Арсенал» интересуется итальянским левым защитником миланского «Интера» Федерико Димарко, сообщает издание InterLive.
По информации источника, «канониры» готовы предложить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро и украинского фулбека Александра Зинченко как часть сделки.
В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. В новой кампании на его счету 79 сыгранных минут. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Ранее Александром Зинченко якобы интересовалась «Бавария».
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