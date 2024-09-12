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  4. Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Англия
12 сентября 2024, 11:19 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:47
2250
5

Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии

Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко

12 сентября 2024, 11:19 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:47
2250
5
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» интересуется итальянским левым защитником миланского «Интера» Федерико Димарко, сообщает издание InterLive.

По информации источника, «канониры» готовы предложить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро и украинского фулбека Александра Зинченко как часть сделки.

В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. В новой кампании на его счету 79 сыгранных минут. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Ранее Александром Зинченко якобы интересовалась «Бавария».

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Александр Зинченко Федерико Димарко Интер Милан Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: InterLive
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Комментарии 5
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Saar
В Інтері він не заграє! Зінченко як захисника в Італії "з'їдять"! І основним він там не буде.
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+2
Anna.
Питання тільки навіщо Інтеру Зінченко,  і навіщо Арсеналу сьомий лівий захисник, при тому що з нападників один Жезус лишився і той вічно травмований. 
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+1
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potemkin78
защитник 
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0
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