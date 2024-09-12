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Испания
12 сентября 2024, 10:30 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:34
345
0

Тренер-легенда Реала назвал лучший стадион в мире

Зинедин Зидан вспомнил арены, на которых играл

12 сентября 2024, 10:30 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:34
345
0
Тренер-легенда Реала назвал лучший стадион в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о том, какой стадион в мире является для него лучшим, среди тех, на которых ему приходилось играть, будучи действующим футболистом.

«Лучший стадион? «Бернабеу»! Это топ, топ, топ… Для меня «Сантьяго Бернабеу» — номер один. Люди, стадион, все, история клуба — все самое лучшее», – заявил 52-летний французский тренер Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с «галактикос» француз становился двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и три раза приводил команду к победу в Лиге чемпионов.

Ранее Зидан рассказал, почему отказывается работать в АПЛ.

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Зинедин Зидан стадион Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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