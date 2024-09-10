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  4. Зидан рассказал, почему отказывается работать в АПЛ
Англия
10 сентября 2024, 16:28 |
677
2

Зидан рассказал, почему отказывается работать в АПЛ

Пока не выучил английский язык

10 сентября 2024, 16:28 |
677
2
Зидан рассказал, почему отказывается работать в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имел предложения от клубов АПЛ, однако пока не готов перебраться в топ-чемпионат из-за плохого знания английского языка.

«Я могу понимать английский язык, но не владею им так, как мне хотелось бы. Я знаю, что некоторые тренеры готовы приходить в зарубежный клуб без знания языка, но я так работать не могу».

«Многие элементы играют роль для достижения успеха, и этот в том числе. Я знаю, что мне нужно, чтобы добиваться побед», – сказал Зидан.

Наставник после ухода из «Реала» не работает с 2021 года.

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Зинедин Зидан Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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Falko
О, Боже! Відмазався ))
Зізу, національний склад провідних англійських команд наразі не надто відрізняється від твого Реала.
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Wlad West
За коммуналку хоть платит?
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