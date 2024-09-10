Зидан рассказал, почему отказывается работать в АПЛ

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имел предложения от клубов АПЛ, однако пока не готов перебраться в топ-чемпионат из-за плохого знания английского языка.

«Я могу понимать английский язык, но не владею им так, как мне хотелось бы. Я знаю, что некоторые тренеры готовы приходить в зарубежный клуб без знания языка, но я так работать не могу».

«Многие элементы играют роль для достижения успеха, и этот в том числе. Я знаю, что мне нужно, чтобы добиваться побед», – сказал Зидан.

Наставник после ухода из «Реала» не работает с 2021 года.