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11 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 11 сентября 2024, 06:42
1235
0

Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?

Главные новости за 10 сентября на Sport.ua

11 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 11 сентября 2024, 06:42
1235
0
Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 сентября.

1. Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Провал в первом тайме и нереализация во втором не позволили украинцам набрать очки

1Б. Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

1В. ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
10 сентября сборная Украины по футболу проиграла Чехии во 2-м туре Лиги наций

2А. Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Грузины одержали победу со счетом 1:0

2Б. Забили 4. Нидерланды и Германия сыграли результативный матч в Амстердаме
Поединок завершился вничью 2:2

2В. Дубль Гарри Кейна. Англия переиграла Финляндию в Лиге наций B
В другом матче Греция на выезде победила Ирландию и лидирует в группе

2Г. Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?
Команда Сергея Реброва потерпела два поражения на старте турнира

3А. Безумная серия продолжается. Украина U-21 одолела Северную Ирландию
Команда Унаи Мельгосы продолжает удерживать первенство в отборочной группе Евро-2025

3Б. Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21
Украинская сборная математически уже гарантировала себе финальный раунд

4. Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Известно, как Шелихов покинул территорию Украины

5. Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой
Лондонский клуб планирует отправить украинца в аренду

6А. Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA
Юлия обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов в Монастире

6Б. Калинина в трех сетах уступила мексиканке Сарасуа на турнире в Гвадалахаре
Игра первого раунда длилась 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах

6В. Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне
Анастасия переиграла теннисистку из Словении

6Г. Снигур победно начала выступления на турнире ITF во Франции
Дарья обыграла Ольгу Хелми из Дании

6Д. Завацкая проиграла сопернице из квала в первом раунде турнира в Словении
Катарина завершила борьбу в одиночном разряде

7. Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче
Спарринг юношеской сборной Украины прошел во Львове

8. Не только Магучих и Геращенко. Украинец вышел в финал Бриллиантовой лиги
Дорощук будет участвовать в финале в прыжках в высоту

9А. Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Игра завершилась со счетом 2:1, Хамес реализовал пенальти и отдал ассист

9Б. Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура отборочной группы на мундиаль

10. (Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
Разбираемся, справедливо ли критикуют звездного норвежца

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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