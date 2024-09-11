Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 сентября.

1. Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии

Провал в первом тайме и нереализация во втором не позволили украинцам набрать очки

1Б. Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

1В. ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско

10 сентября сборная Украины по футболу проиграла Чехии во 2-м туре Лиги наций

2А. Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле

Грузины одержали победу со счетом 1:0

2Б. Забили 4. Нидерланды и Германия сыграли результативный матч в Амстердаме

Поединок завершился вничью 2:2



2В. Дубль Гарри Кейна. Англия переиграла Финляндию в Лиге наций B

В другом матче Греция на выезде победила Ирландию и лидирует в группе



2Г. Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?

Команда Сергея Реброва потерпела два поражения на старте турнира



3А. Безумная серия продолжается. Украина U-21 одолела Северную Ирландию

Команда Унаи Мельгосы продолжает удерживать первенство в отборочной группе Евро-2025

3Б. Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21

Украинская сборная математически уже гарантировала себе финальный раунд

4. Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб

Известно, как Шелихов покинул территорию Украины

5. Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой

Лондонский клуб планирует отправить украинца в аренду

6А. Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA

Юлия обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов в Монастире

6Б. Калинина в трех сетах уступила мексиканке Сарасуа на турнире в Гвадалахаре

Игра первого раунда длилась 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах

6В. Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне

Анастасия переиграла теннисистку из Словении

6Г. Снигур победно начала выступления на турнире ITF во Франции

Дарья обыграла Ольгу Хелми из Дании

6Д. Завацкая проиграла сопернице из квала в первом раунде турнира в Словении

Катарина завершила борьбу в одиночном разряде

7. Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче

Спарринг юношеской сборной Украины прошел во Львове

8. Не только Магучих и Геращенко. Украинец вышел в финал Бриллиантовой лиги

Дорощук будет участвовать в финале в прыжках в высоту

9А. Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026

Игра завершилась со счетом 2:1, Хамес реализовал пенальти и отдал ассист

9Б. Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура отборочной группы на мундиаль

10. (Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?

Разбираемся, справедливо ли критикуют звездного норвежца