Дубль Гарри Кейна. Англия переиграла Финляндию в Лиге наций B
В другом матче Греция на выезде победила Ирландию и лидирует в группе
Вечером 10 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА.
Сборная Англии дома в Лондоне обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.
Дубль для английской команды сделал форвард нападающий Гарри Кейн (57 и 76 мин).
В другом матче Греция на выезде победила Ирландию (2:0), голы забили Фотис Иоаннидис (50 мин) и Христос Цолис (87 мин).
В группе лидируют Греция и Англия (по 6 очков из 6), а Ирландия и Финляндия идут без набранных баллов (по 0).
Лига наций B. 2-й тур, 10 сентября
21:45. Англия – Финляндия – 2:0
Голы: Гарри Кейн, 57, 76
21:45. Ирландия – Греция – 0:2
Голы: Фотис Иоаннидис, 50, Христос Цолис, 87
Турнирная таблица
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