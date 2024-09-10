Дубль Гарри Кейна. Англия переиграла Финляндию в Лиге наций B

Вечером 10 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА.

Сборная Англии дома в Лондоне обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.

Дубль для английской команды сделал форвард нападающий Гарри Кейн (57 и 76 мин).

В другом матче Греция на выезде победила Ирландию (2:0), голы забили Фотис Иоаннидис (50 мин) и Христос Цолис (87 мин).

В группе лидируют Греция и Англия (по 6 очков из 6), а Ирландия и Финляндия идут без набранных баллов (по 0).

Лига наций B. 2-й тур, 10 сентября

21:45. Англия – Финляндия – 2:0

Голы: Гарри Кейн, 57, 76

21:45. Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Фотис Иоаннидис, 50, Христос Цолис, 87

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