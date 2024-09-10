10.09.2024 21:45 – 76’ 0 : 0
Лига наций10 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:49
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Нидерланды – Германия, Венгрия – Босния, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 сентября матчи 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:49
431
0
Вечером 10 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 2-й тур, 10 сентября
🔹 Лига A
- 21:45. Нидерланды – Германия
- 21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина
🔹 Лига B
- 21:45. Албания – Грузия
- 21:45. Англия – Финляндия
- 21:45. Ирландия – Греция
- 21:45. Чехия – Украина
🔹 Лига C
- 19:00. Латвия – Фарерские острова – 1:0
- 21:45. Северная Македония – Армения
🔹 Лига D
- 21:45. Андорра – Мальта
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Нидерланды – Германия
21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина
21:45. Албания – Грузия
21:45. Англия – Финляндия
21:45. Ирландия – Греция
21:45. Чехия – Украина
19:00. Латвия – Фарерские острова
21:45. Северная Македония – Армения
21:45. Андорра – Мальта
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