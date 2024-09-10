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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
10.09.2024 21:45 – 76 0 : 0
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:49
431
0

Нидерланды – Германия, Венгрия – Босния, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 сентября матчи 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:49
431
0
Нидерланды – Германия, Венгрия – Босния, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Вечером 10 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 2-й тур, 10 сентября

🔹 Лига A

  • 21:45. Нидерланды – Германия
  • 21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина

🔹 Лига B

  • 21:45. Албания – Грузия
  • 21:45. Англия – Финляндия
  • 21:45. Ирландия – Греция
  • 21:45. Чехия – Украина

🔹 Лига C

  • 19:00. Латвия – Фарерские острова – 1:0
  • 21:45. Северная Македония – Армения

🔹 Лига D

  • 21:45. Андорра – Мальта

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Нидерланды – Германия

21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина

21:45. Албания – Грузия

21:45. Англия – Финляндия

21:45. Ирландия – Греция

21:45. Чехия – Украина

19:00. Латвия – Фарерские острова

21:45. Северная Македония – Армения

21:45. Андорра – Мальта

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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