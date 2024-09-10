10 сентября на «Уэмбли» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Англии встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда провалила предыдущий раунд Лиги Наций, заняв последнее, четвертое место в своем квартете и отправившись на понижение в дивизион В. Что же, новый менеджер трех львов, Ли Карсли, получил оптимальные условия для всевозможных экспериментов - понятно, что тут британцы будут фаворитами. И нужно показать, что готовы играть с результатами не хуже, чем были при Саутгейте (1/2 на чемпионате мира-2018 и выход в два финала Евро кряду), но при этом без фирменной при Гарете скучнейшей игре. Новый наставник, что работает с приставкой и.о., как временщик, достаточно заметно поменял состав. Новая версия английской сборной начинала в Дублине против достаточно принципиального соперника, Ирландии. И уже к середине первого тайма забили дважды усилиями Райса и вернувшегося в обойму Грилиша, в итоге так и победили со счетом 2:0.

Финляндия

Сборная подтвердила свой заметный прогресс тем, что сумела квалифицироваться напрямую на Евро-2020. И даже дебютировала на таком уровне с победы, со всеми оговорками о шоковом состоянии противника, датчан, после инцидента с Кристенсеном. Вот только этот прорыв остается единственным. Пукки и компания неплохо смотрелись и в следующих отборочных циклах, но в итоге боролись максимум за третье место в своих группах. А ведь лидеры, в первую очередь Пукки и Градецки, моложе не становятся. В новом цикле суоми стартовали с поездки в Афины, и с греками, не получилось вообще ничего: на три пропущенных мяча так и не смогли ничем ответить.

Статистика личных встреч

Англичане никогда не проигрывали финнам, и выиграли в четырех из шести очных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут не будет особенной борьбы. Рекомендуем поставить на то, что явно более сильные хозяева поля смогут добиться победы. Ставим на то, что тут англичане выиграют при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,78).