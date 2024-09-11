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Лига наций УЕФА. Лига B
Англия
10.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Финляндия
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Лига наций
11 сентября 2024, 03:46 |
21
0

Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 03:46 |
21
0
Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Англии и Финляндии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе команды Англии оформил Гарри Кейн. Кроме того, для Кейна это был юбилейный 100-й матч в футболке трех львов.

Лига наций. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур, 10 сентября

Англия – Финляндия – 2:0

Голы: Кейн, 57, 76

Видео голов и обзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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