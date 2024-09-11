Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Англии и Финляндии.
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Поединок прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Дубль в составе команды Англии оформил Гарри Кейн. Кроме того, для Кейна это был юбилейный 100-й матч в футболке трех львов.
Лига наций. Дивизион В
Группа 2. 2-й тур, 10 сентября
Англия – Финляндия – 2:0
Голы: Кейн, 57, 76
Видео голов и обзор матча:
События матча
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