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  4. Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
10.09.2024 23:30 – FT 2 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
11 сентября 2024, 01:45 |
146
0

Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026

Игра завершилась со счетом 2:1, Хамес реализовал пенальти и отдал ассист

11 сентября 2024, 01:45 |
146
0
Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 сентября состоялся матч 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Колумбии и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голами за Колумбию отличились Йерсон Москера и Хамес Родригес. Хамес вначале отдал ассист на своего партнера, а затем реализовал пенальти.

У аргентинцев единственный мяч оформил Нико Гонсалес. Звездный Лионель Месси не был вызван на сентябрьские матчи отбора из-за травмы.

Колумбия взяла реванш у Аргентины за поражение в финале Копа Америка 2024. Тогда бело-голубые вырвали трофей благодаря голу Лаутаро Мартинеса во втором экстратайме.

После 8 сыгранных туров Аргентина занимает первое место с 18 очками. У Колумбии вторая позиция и 16 набранных пунктов. На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10.

ЧМ-2026. Квалификация

Зона Южной Америки. 8-й тур

Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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