Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Игра завершилась со счетом 2:1, Хамес реализовал пенальти и отдал ассист
В ночь на 11 сентября состоялся матч 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Колумбии и Аргентины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Голами за Колумбию отличились Йерсон Москера и Хамес Родригес. Хамес вначале отдал ассист на своего партнера, а затем реализовал пенальти.
У аргентинцев единственный мяч оформил Нико Гонсалес. Звездный Лионель Месси не был вызван на сентябрьские матчи отбора из-за травмы.
Колумбия взяла реванш у Аргентины за поражение в финале Копа Америка 2024. Тогда бело-голубые вырвали трофей благодаря голу Лаутаро Мартинеса во втором экстратайме.
После 8 сыгранных туров Аргентина занимает первое место с 18 очками. У Колумбии вторая позиция и 16 набранных пунктов. На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10.
ЧМ-2026. Квалификация
Зона Южной Америки. 8-й тур
Колумбия – Аргентина – 2:1
Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48
¡𝙁𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙉𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝙇𝙇𝙇𝙇𝙇 𝘿𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙇𝙇𝙇𝙇𝙇 𝙋𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝙍𝙏𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝘿𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2024
🇨🇴 2-1 🇦🇷#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/MttKTnPoOR
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 10, 2024
⚽ @Argentina 🇦🇷 1 (Nicolás González) 🆚 #Colombia 🇨🇴 2 (Yerson Mosquera y James Rodríguez)
👉 Final del partido pic.twitter.com/3V8S9C0VMg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сделать выводы и вернуться в игру
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что Тайсон может вернуться и победить