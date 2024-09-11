Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026

В ночь на 11 сентября состоялся матч 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Колумбии и Аргентины.

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Поединок прошел на стадионе Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Голами за Колумбию отличились Йерсон Москера и Хамес Родригес. Хамес вначале отдал ассист на своего партнера, а затем реализовал пенальти.

У аргентинцев единственный мяч оформил Нико Гонсалес. Звездный Лионель Месси не был вызван на сентябрьские матчи отбора из-за травмы.

Колумбия взяла реванш у Аргентины за поражение в финале Копа Америка 2024. Тогда бело-голубые вырвали трофей благодаря голу Лаутаро Мартинеса во втором экстратайме.

После 8 сыгранных туров Аргентина занимает первое место с 18 очками. У Колумбии вторая позиция и 16 набранных пунктов. На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10.

ЧМ-2026. Квалификация

Зона Южной Америки. 8-й тур

Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48