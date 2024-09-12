Чемпионат мира12 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:16
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Колумбия – Аргентина – 2:1. Как забил Хамес Родригес. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке
12 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:16
394
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В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборная Колумбии дома обыграла команду Аргентины со счетом 2:1.
Аргентина продолжает удерживать лидерство в квалификации (18 очков после 8 матчей), Колумбия идет на 2-м месте (16 баллов).
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
8-й тур, 10 сентября
23:30. Колумбия – Аргентина – 2:1
Голы: Йерсон Москера, 25, Хамес Родригес, 60 (пен) – Николас Гонсалес, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Хамес Родригес (Колумбия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Аргентина).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Йерсон Москера (Колумбия).
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