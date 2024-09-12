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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
10.09.2024 23:30 – FT 2 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:16
394
0

Колумбия – Аргентина – 2:1. Как забил Хамес Родригес. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке

12 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:16
394
0
Колумбия – Аргентина – 2:1. Как забил Хамес Родригес. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Колумбии дома обыграла команду Аргентины со счетом 2:1.

Аргентина продолжает удерживать лидерство в квалификации (18 очков после 8 матчей), Колумбия идет на 2-м месте (16 баллов).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 10 сентября

23:30. Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Йерсон Москера, 25, Хамес Родригес, 60 (пен) – Николас Гонсалес, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Хамес Родригес (Колумбия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Аргентина).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Йерсон Москера (Колумбия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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