Колумбия – Аргентина – 2:1. Как забил Хамес Родригес. Видео голов и обзор

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Колумбии дома обыграла команду Аргентины со счетом 2:1.

Аргентина продолжает удерживать лидерство в квалификации (18 очков после 8 матчей), Колумбия идет на 2-м месте (16 баллов).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 10 сентября

23:30. Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Йерсон Москера, 25, Хамес Родригес, 60 (пен) – Николас Гонсалес, 48

Видео голов и обзор матча