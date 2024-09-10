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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
10.09.2024 23:30 - : -
Аргентина
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Чемпионат мира
10 сентября 2024, 13:04 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:32
168
0

Колумбия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 10 сентября в 23:30 по Киеву

10 сентября 2024, 13:04 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:32
168
0
Колумбия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» пройдет матч 8-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 23:30 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не сыграла на чемпионате мира в Катаре. Но после провала в той квалификации показывала стабильно неплохие результаты. В том числе получилось подтвердить свой уровень и на Копа Америка летом. Там кофейные только с Бразилией, в третьем туре группового этапа, играли вничью, и в итоге дошли до финала, в том числе выбив в 1/2 Уругвай. Только невероятная Аргентина и лишь за счет гола Лаутаро Мартинеса не дала выиграть трофей. Еще раньше, осенью, Хамес (его игра настолько впечатлила, что парень вернулся в испанскую Примеру, пусть и в Райо Вальекано) и компания стартовали в квалификации на чемпионат мира, по трижды выиграв и сыграв вничью. Возобновляя выступления там, в Лиме с Перу вроде бы и продолжили свою серию, но при этом ограничились ничьей 1:1.

Аргентина

Сборная долго не могла выиграть трофеи, запомнившись рядом поражений в финалах, в том числе и на чемпионате мира-2014. Но сейчас сложился нужный паззл, и таланты Месси на поле, хотя и очень важны, тут сочетаются с тренерскими талантами Скалони на тренерском посту и сэйвами Эмилиано Мартинеса, в том числе его умением выигрывать послематчевые серии пенальти. Именно так были обыграны французы в финале чемпионата мира в Катаре. А прошлым летом получилось защитить статус победителя Копа Америка. В квалификации к мундиалю осенью альбиселестес выиграли 5 матчей из 6, хотя, конечно, не стоит забывать об осечке с Уругваем дома. Сейчас, без травмировавшегося снова Месси, с Чили, оформили победу, причем разгромную, 3:0. Правда, пару голов забили в последние 10 минут.

Статистика личных встреч

Аргентинцы выиграли в основное время только однажды в четырех крайних поединках. Остальные приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. Но очевидно, что этот поединок не будет зрелищным - ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Колумбия
10 сентября 2024 -
23:30
Аргентина
Тотал голов меньше 2.0 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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