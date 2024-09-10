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  4. Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA
WTA
10 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 20:26
662
3

Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA

Юлия обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов в Монастире

10 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 20:26
662
3
Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA
WTA. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде украинка, которая преодолела сито квалификации, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№138 WTA).

Монастир. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 3:6, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток. Также это была первая победа украинской теннисистки в основной сетке соревнований такой категории.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA).

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Сюзан Ламенс WTA Монастир Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Вітаю!Важко вигравати в основі ВТА з нестабільною першою подачею.Успіху в наступному матчі!
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+4
Arctic
В Діан одноручний бекхенд, бажаю Юлі скористатися таким подарунком і перемогти 👍
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+2
Олександр Науменко
З такими перепадами в грі, далі, ловити нічого.
Ответить
-2
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