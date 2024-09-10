Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA
Юлия обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов в Монастире
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).
В первом раунде украинка, которая преодолела сито квалификации, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№138 WTA).
Монастир. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 3:6, 6:4
Это была 1-я встреча теннисисток. Также это была первая победа украинской теннисистки в основной сетке соревнований такой категории.
В следующем раунде Стародубцева сыграет против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA).
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