Стародубцева добыла первую победу в основе турниров WTA

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде украинка, которая преодолела сито квалификации, переиграла Сюзан Ламенс из Нидерландов (№138 WTA).

Монастир. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:2, 3:6, 6:4

Это была 1-я встреча теннисисток. Также это была первая победа украинской теннисистки в основной сетке соревнований такой категории.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA).