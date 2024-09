Забили 4. Нидерланды и Германия сыграли результативный матч в Амстердаме

Сегодня, 10 сентября состоялись матчи Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Центральный поединок игрового дня состоялся в Амстердаме. Нидерланды и Германия сыграли результативный матч, который завершился вничью 2:2. Голы за хозяев забивали Рейндерс и Дюмфрис, за немцев отмечались Киммих и Ундав.

В другом матче этой группы Босния и Герцеговина и Венгрия голов не забивали.

Лига наций. Дивизион А. Группа 3.

Нидерланды – Германия – 2:2

Голы: Рейндерс, 2, Дюмфрис, 51 - Ундав, 38, Киммих, 45+3.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке (Тимбер, 45), ван Дейк, де Лигт (ван Хекке, 46), Думфрис, Гравенберх, Схаутен (Тимбер, 46), Гакпо, Рейндерс, Симонс (Гертрюйда, 74), Бробби (Вегорст, 82).



Германия: тер Стеген, Раум, Шлоттербек, Та (Антон, 46), Киммих, Гросс (Павлович, 63), Андрих (Джан, 64), Хавертц, Виртц, Мусиала (Фюрих, 89), Ундав (Байер, 63).

Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:0

It ends all square in Amsterdam 🤝#DFB #GermanFootball #GermanMNT #NEDGER



📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/wiKwCohBEu