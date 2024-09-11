10.09.2024 21:45 – FT 2 : 2
Лига наций11 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:36
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Нидерланды – Германия – 2:2. Кто забил на 2-й минуте? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона А Лиги наций 2024/25
11 сентября 2024, 04:19 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:36
189
0
10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Нидерландов и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 2:2.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 2-й тур, 10 сентября
Нидерланды – Германия – 2:2
Голы: Рейндерс, 2, Дюмфрис, 51 – Ундав, 38, Киммих, 45+3
Видеообзор матча:
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Германия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
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