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Нидерланды
10.09.2024 21:45 - : -
Германия
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Лига наций
10 сентября 2024, 12:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
167
0

Нидерланды – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 сентября 2024, 12:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:38
167
0
Нидерланды – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда явно смогла отвоевать свои позиции после непростого отрезка. Сначала с ван Галом получилось дойти до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где с боем уступили будущему триумфатору, Аргентине. Да, его преемник, Куман, после возвращения на пост тренера национальной сборной чуть не был отправлен в отставку, из-за разгрома от Франции на старте отбора и пары поражений в домашнем финале Лиги Наций. Но в итоге с ним голландцы вышли на Евро напрямую, а уже на турнире сумели дойти до полуфинала, где открыли счет с Англией, но в итоге уступили 1:2 из-за гола Уоткинса на 90-й минуте. В новом цикле, уже без Депая и нескольких других ярких футболистов, оранжевые в Эйндховене с Боснией устроили феерию: победили 5:2, причем все голы забили разные футболисты.

Германия

Сборная практически целое десятилетие, после триумфа на чемпионате мира-2014, больше не играла, а мучилась - чего стоит невыход из группы одного из фаворитов на обоих следующих мундиалях. В итоге год назад Бундестим пошел на невиданный для себя шаг, уволив тренера - так Ханси Флик вписал себя в историю немецкого футбола. Его сменил Нагельсманн, и этот шаг помог. Он быстро обновил состав и изменил игру своих подопечных, и та показывала на домашнем Евро хороший футбол. Остается только сожалеть, что уже в 1/4 жребий свел манншафт с Испанией - и та, пусть и в экстра-тайме, выиграла. Сейчас приходится играть без ряда ветеранов - уйти решил не только Кроос, но и Мюллер с Гюндоганом и Нойером, а некоторым, типа Рюдигера, просто дали отдых. С Венгрией это не помешало уничтожить соперника: все закончилось 5:0.

Статистика личных встреч

Немцы не проигрывают соседям после 2002-го года, хотя пересекаются часто. И выиграли трижды в четырех последних очных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество немцам. Но тут точно будет не скучно - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
10 сентября 2024 -
21:45
Германия
Тотал голов больше 2.5 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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