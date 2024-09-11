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Молодежные турниры
11 сентября 2024, 00:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 02:08
1384
13

Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21

Украинская сборная математически уже гарантировала себе финальный раунд

11 сентября 2024, 00:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 02:08
1384
13
Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21
УАФ

Украинская сборная U-21 математически уже гарантировала себе выход в финальный раунд ЧЕ-2025!

10 сентября в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).

Украинская команда гарантировала себе выход на Евро-2025 U-21!

Даже в худшем случае, если Англия сумеет обыграть и опередить украинскую команду, сине-желтые станут одной из трех лучших вторых команд групп.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Получили путевки на Евро-2025 U-21:

  • Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания, Украина

Евро-2025 U-21

8-й тур, 10 сентября, Баллимина (Северная Ирландия)

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2

Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи лидеров группы

  • 11 октября. Англия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21

Результаты 8-го тура, 10 сентября

  • 09.09. 14:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
  • 09.09. 21:00. Нидерланды – Грузия – 3:1
  • 10.09. 16:00. Молдова – Швеция – 0:0
  • 10.09. 17:00. Казахстан – Бельгия – 0:3
  • 10.09. 18:00. Финляндия – Румыния – 2:0
  • 10.09. 18:00. Азербайджан – Сербия – 0:2
  • 10.09. 18:45. Венгрия – Испания – 0:1
  • 10.09. 19:00. Словения – Кипр – 2:0
  • 10.09. 19:00. Ирландия – Латвия – 2:2
  • 10.09. 19:00. Эстония – Германия – 1:10
  • 10.09. 19:00. Дания – Чехия – 5:0
  • 10.09. 19:00. Болгария – Польша – 1:3
  • 10.09. 19:30. Франция – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 10.09. 19:30. Фарерские острова – Греция – 0:4
  • 10.09. 19:30. Норвегия – Италия – 0:3
  • 10.09. 19:30. Мальта – Шотландия – 0:5
  • 10.09. 19:30. Исландия – Уэльс – 1:2
  • 10.09. 20:00. Хорватия – Португалия – 0:2
  • 10.09. 20:00. Израиль – Косово – 0:1
  • 10.09. 20:30. Черногория – Швейцария – 0:2
  • 10.09. 21:30. Сан-Марино – Турция – 1:6
  • 10.09. 21:45. Северная Ирландия – Украина – 1:2

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 13
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Макс Максов
Хоч хтось порадував, молодці хлопці!
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+8
adidas777
Ось це наша основна українська збірна!!! 
 А не те позорище на чолі з Ребровим
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
stalker digga
Восемь побед подряд!
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+2
Istm
І з обороною все гаразд? І зігратися встигли?
Сірожа, як же так?
Молодці, хлопці!
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0
CtrlAltDel
Олександрія..)) це я так
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0
CtrlAltDel
Жовта форма гарно впливає.. 
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0
CtrlAltDel
На першому  місці з відривом у 5!
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0
Показать Скрыть 3 ответа
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Ну хоч наші молодята дають жару 
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0
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Треба переключатись
Ми з вами десь затрималися
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0
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