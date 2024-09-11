Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21
Украинская сборная математически уже гарантировала себе финальный раунд
Украинская сборная U-21 математически уже гарантировала себе выход в финальный раунд ЧЕ-2025!
10 сентября в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).
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Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).
Украинская команда гарантировала себе выход на Евро-2025 U-21!
Даже в худшем случае, если Англия сумеет обыграть и опередить украинскую команду, сине-желтые станут одной из трех лучших вторых команд групп.
В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.
Получили путевки на Евро-2025 U-21:
- Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания, Украина
Евро-2025 U-21
8-й тур, 10 сентября, Баллимина (Северная Ирландия)
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2
Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30
Турнирная таблица
Оставшиеся матчи лидеров группы
- 11 октября. Англия U-21 – Украина U-21
- 15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21
- 15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21
Результаты 8-го тура, 10 сентября
- 09.09. 14:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
- 09.09. 21:00. Нидерланды – Грузия – 3:1
- 10.09. 16:00. Молдова – Швеция – 0:0
- 10.09. 17:00. Казахстан – Бельгия – 0:3
- 10.09. 18:00. Финляндия – Румыния – 2:0
- 10.09. 18:00. Азербайджан – Сербия – 0:2
- 10.09. 18:45. Венгрия – Испания – 0:1
- 10.09. 19:00. Словения – Кипр – 2:0
- 10.09. 19:00. Ирландия – Латвия – 2:2
- 10.09. 19:00. Эстония – Германия – 1:10
- 10.09. 19:00. Дания – Чехия – 5:0
- 10.09. 19:00. Болгария – Польша – 1:3
- 10.09. 19:30. Франция – Босния и Герцеговина – 2:0
- 10.09. 19:30. Фарерские острова – Греция – 0:4
- 10.09. 19:30. Норвегия – Италия – 0:3
- 10.09. 19:30. Мальта – Шотландия – 0:5
- 10.09. 19:30. Исландия – Уэльс – 1:2
- 10.09. 20:00. Хорватия – Португалия – 0:2
- 10.09. 20:00. Израиль – Косово – 0:1
- 10.09. 20:30. Черногория – Швейцария – 0:2
- 10.09. 21:30. Сан-Марино – Турция – 1:6
- 10.09. 21:45. Северная Ирландия – Украина – 1:2
Турнирная таблица
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