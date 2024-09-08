Осталось три тура. Турнирные таблицы квалификации Евро-2025 U-21

С 4 по 7 сентября состоялись матчи 7-го тура квалификации Евро-2025 U-21

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Молодежная сборная Украины U-21 выиграла очередной матч у сборной Сербии U-21 (2:1). Поединок прошел в Риге, столице Латвии.

Вничью завершился поединок между командами Северной Ирландии и Англии (0:0). Английская команда в британском дерби потеряла важные очки в борьбе с украинской сборной за первое место в группе.

Украинская молодежка лидирует в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24). Сербия идет на 3-м месте (10 из 24) и потеряла все шансы на выход в плей-офф.

Украинская команда гарантировала себе минимум плей-офф. Для первого места в группе и выхода в финальный раунд команде Унаи Мельгосы надо выиграть в гостях у Северной Ирландии и Сербии, и тогда даже поражение от сборной Англии на ее поле не помешает сине-желтым отобраться на Евро.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Квалификация Евро-2025 U-21

7-й тур. 4–7 сентября

04.09. 19:00. Израиль – Германия – 1:5

05.09. 16:00. Казахстан – Мальта – 4:1

05.09. 17:00. Латвия – Норвегия – 0:1

05.09. 17:45. Италия – Сан-Марино – 7:0

05.09. 18:00. Хорватия – Фарерские острова – 2:1

05.09. 19:00. Грузия – Молдова – 3:0

05.09. 21:00. Нидерланды – Северная Македония – 5:0

06.09. 15:30. Литва – Чехия – 1:2

06.09. 18:00. Исландия – Дания – 4:2

06.09. 19:00. Швеция – Гибралтар – 9:0

06.09. 19:00. Украина – Сербия – 2:1

– Сербия – 2:1 06.09. 19:00. Армения – Финляндия – 1:3

06.09. 19:00. Босния и Герцеговина – Австрия – 0:2

06.09. 19:30. Франция – Словения – 1:1

06.09. 19:30. Румыния – Черногория – 1:0

06.09. 19:45. Турция – Ирландия – 0:1

06.09. 20:30. Швейцария – Албания – 1:2

06.09. 20:30. Люксембург – Азербайджан – 2:0

06.09. 21:00. Шотландия – Испания – 1:2

06.09. 21:45. Северная Ирландия – Англия – 0:0

07.09. 21:00. Израиль – Эстония – 1:0

Турнирная таблица группы F

Оставшиеся матчи лидеров группы

10 сентября. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21

11 октября. Англия U-21 – Украина U-21

15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21

15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21

Турнирные таблицы