Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию

Осенью во «взрослом» футболе наступает время для эпохи «после чемпионата Европы-2024», тогда как в молодежном секторе будут происходить решающие баталии за участие на аналогичном турнире уже следующим летом. Сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы при этом имеет очень неплохие шансы с отличным результатом добраться до финальной части, однако для этого надо не сбавлять обороты в очень сложной группе F.

В частности, сложной для «сине-желтых» она будет выдаваться в конце, когда придется дважды сыграть против сверстниц из Сербии, после чего провести решающую дуэль против Англии, которая, очевидно, захочет отыграть за прошлогоднее поражение (2:3). Однако пока нас интересовала исключительно первая часть противостояния против коллектива Любинка Друловича, которая проходила в Риге на номинально домашнем для нас поле.

Очевидно, Украина с шестью победами в шести предыдущих матчах группы считалась фаворитом этой дуэли, однако сербы предприняли попытку посягнуть на этот наш статус в самом начале игры, когда серия атак команды Мельгосы сменилась угловым в ответ от соперников, который привел к грубой судейской ошибке. Итальянец Симоне Соцца и его бригада просто не углядели офсайд у Баждара перед нашей вратарской во время добивания удара Серафимовича головой, а VAR для подстраховки не было.

Таким образом игра для «сине-желтых», которая и без того предполагалась непростой, становилась чрезвычайно сложной, потому что Сербия сразу села в защиту и всем видом демонстрировала, что наши банальные розыгрыши через фланги ни к чему не приведут. Хорошо, что ребята относительно быстро также пришли к этой мысли и на 34 минуте уже с первого заброса вперед от Батагова к левому флангу штрафной за спинами защитников отметился голом Волошин.

Это был очень принципиальный момент в этой игре – забить до перерыва – потому что таким образом игра переходила под наш контроль и оставалось только не допускать ошибок сзади. Как, например, сделал Салюк уже в начале второго тайма, но просто повезло, что Баждар во время свидания с Нещеретом пробил точно во вратаря.

А затем повезло, что итальянский арбитр Соцца, очевидно, так и не пришел в себя на фоне своей ошибки, и в горячке совершил еще одну ошибку. Назначил пенальти за падение Квасницы в центре штрафной, когда тот играл на отскоке от вратаря Лиескича, который до этого потянул удар Волошина. Дорисованный эпизод нашим игроком, но долгов перед нами у итальянцев после этого матча теперь нет – Ярмолюк паненкой пробил точно в центр ворот.

Остаток матча надо было спокойно контролировать ход событий на поле и попытаться добить явно деморализованных сербов. Делать это должны были Волошин и Федор в своих эпизодах в штрафной, но первый выстрелил над воротами с правого фланга, а второй попал в левую стойку. Поэтому по старому обычаю последние минуты мы проводили у собственных владений в надежде, что на этот раз ничего плохого не произойдет. Таки не произошло, но можно было покончить с этим раньше.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет в гостях у Северной Ирландии, а Сербия будет играть на выезде против Азербайджана.

Квалификация Евро-2025. Группа F.

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Голы: Н.Волошин (34), Ярмолюк (58, пенальти) – Баждар (7)

Предупреждения: Шливич (39), Лиескич (57)

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский (Роман, 77), Ярмолюк (Яцик, 59), Рубчинский (Федор, 77), Очеретько, Н.Волошин (Мельниченко, 77), Краснопир, Квасница (Брагару, 59)

Сербия U-21: Лиескич, Миличич, Илич, Серафимович (Величкович, 67), Милованович, Джодич, Вукичевич (Петкович, 83), Мимович, Баждар, Миятович (Милошевич, 83), Шливич (Трифунович, 67)

Арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Стадион «Спортпарк LNK» (Рига, Латвия)

УКРАИНА U-21 – СЕРБИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА