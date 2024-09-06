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06 сентября 2024, 20:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:22
4901
21

Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию

Команда Унаи Мельгосы одержала волевую победу

06 сентября 2024, 20:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:22
4901
21
Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию
Getty Images/Global Images Ukraine

Осенью во «взрослом» футболе наступает время для эпохи «после чемпионата Европы-2024», тогда как в молодежном секторе будут происходить решающие баталии за участие на аналогичном турнире уже следующим летом. Сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы при этом имеет очень неплохие шансы с отличным результатом добраться до финальной части, однако для этого надо не сбавлять обороты в очень сложной группе F.

В частности, сложной для «сине-желтых» она будет выдаваться в конце, когда придется дважды сыграть против сверстниц из Сербии, после чего провести решающую дуэль против Англии, которая, очевидно, захочет отыграть за прошлогоднее поражение (2:3). Однако пока нас интересовала исключительно первая часть противостояния против коллектива Любинка Друловича, которая проходила в Риге на номинально домашнем для нас поле.

Очевидно, Украина с шестью победами в шести предыдущих матчах группы считалась фаворитом этой дуэли, однако сербы предприняли попытку посягнуть на этот наш статус в самом начале игры, когда серия атак команды Мельгосы сменилась угловым в ответ от соперников, который привел к грубой судейской ошибке. Итальянец Симоне Соцца и его бригада просто не углядели офсайд у Баждара перед нашей вратарской во время добивания удара Серафимовича головой, а VAR для подстраховки не было.

Таким образом игра для «сине-желтых», которая и без того предполагалась непростой, становилась чрезвычайно сложной, потому что Сербия сразу села в защиту и всем видом демонстрировала, что наши банальные розыгрыши через фланги ни к чему не приведут. Хорошо, что ребята относительно быстро также пришли к этой мысли и на 34 минуте уже с первого заброса вперед от Батагова к левому флангу штрафной за спинами защитников отметился голом Волошин.

Это был очень принципиальный момент в этой игре – забить до перерыва – потому что таким образом игра переходила под наш контроль и оставалось только не допускать ошибок сзади. Как, например, сделал Салюк уже в начале второго тайма, но просто повезло, что Баждар во время свидания с Нещеретом пробил точно во вратаря.

А затем повезло, что итальянский арбитр Соцца, очевидно, так и не пришел в себя на фоне своей ошибки, и в горячке совершил еще одну ошибку. Назначил пенальти за падение Квасницы в центре штрафной, когда тот играл на отскоке от вратаря Лиескича, который до этого потянул удар Волошина. Дорисованный эпизод нашим игроком, но долгов перед нами у итальянцев после этого матча теперь нет – Ярмолюк паненкой пробил точно в центр ворот.

Остаток матча надо было спокойно контролировать ход событий на поле и попытаться добить явно деморализованных сербов. Делать это должны были Волошин и Федор в своих эпизодах в штрафной, но первый выстрелил над воротами с правого фланга, а второй попал в левую стойку. Поэтому по старому обычаю последние минуты мы проводили у собственных владений в надежде, что на этот раз ничего плохого не произойдет. Таки не произошло, но можно было покончить с этим раньше.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет в гостях у Северной Ирландии, а Сербия будет играть на выезде против Азербайджана.

Квалификация Евро-2025. Группа F.

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Голы: Н.Волошин (34), Ярмолюк (58, пенальти) – Баждар (7)

Предупреждения: Шливич (39), Лиескич (57)

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский (Роман, 77), Ярмолюк (Яцик, 59), Рубчинский (Федор, 77), Очеретько, Н.Волошин (Мельниченко, 77), Краснопир, Квасница (Брагару, 59)

Сербия U-21: Лиескич, Миличич, Илич, Серафимович (Величкович, 67), Милованович, Джодич, Вукичевич (Петкович, 83), Мимович, Баждар, Миятович (Милошевич, 83), Шливич (Трифунович, 67)

Арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Стадион «Спортпарк LNK» (Рига, Латвия)

УКРАИНА U-21 – СЕРБИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 21
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C.Пеклов
Молодці хлопці,порадували й завдання-мінімум виконали!Чудовий вечір,Киченок виграла титул!
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+5
suforza1921
Молодці хлопці! Вольова перемога, непроста кінцівка, але все по ділу. У сербів практично шансів і не було, а наші козаки могли ще парочку відвантажити.
Тепер ключовий матч за три дні проти Північної Ірландії. Якщо вдасться виграти, на 99,9% путівка на Євро в кишені, незалежно від результатів останніх двох матчів проти англійців та сербів. Пройдуть або з першого місця, або як одна з трьох кращих збірних, що посядуть другі місця в своїх групах. 
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+4
Отаман
Молодці хлопці🇺🇦👍
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+4
Pavel_i_CO
Відмінно. Сім матчів, сім перемог. Тепер, основна задача - не програти Англії, бо різниця м'ячів у них набагато краща 
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+1
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Віктор Коробка
Молодці! Проявили характер і класно зіграли. А паси Батагова - це взагалі цукерочки. 
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+1
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Pavel_i_CO
Квантовий, до твого відома, Назар Волошин пройшов школу Динамо Київ, починаючи з Ю14. Ти б так про Мудріка та Судакова розказував, яких твій шахтьор вкрав у Мєталіста) А зараз така ганьба, бо з днонєтскага клуба жодного футболіста в молодіжній збірній 
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-1
_Quantum19_
Школа "Металіста" дає про себе знати. Кому ж ще забивати, тим паче у такій грі, як не Н. Волошину.
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-1
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Pavel_i_CO
Днонєтскіє і сюди прилізли. Жодного гравця з іх іржавої помийки в молодіжці, а вони воняюиь і воняють. Вже й в національній команді скоро нікого з іржавих не буде, бо третьосортні Пєрдіньї та Гомєси - це майбутнє команди ахмєтава
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-2
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_Quantum19_
Що трапилось з Брагару? На ЧЄ в трохи іншій віковій категорії, він навіть французів возив. А тепер що з ним сталося? Незрозумілі передачі, нормального удару немає... Це на нього так перехід до "Динамо" впливає??
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-4
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