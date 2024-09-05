УКРАИНА U21

В пятницу, 6 сентября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Сербии. Поединок пройдет в Риге, на поле арены LNK Sporta Parks. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-21

Молодежная сборная Украины U-21 является лидером квалификационной группы F. она провела шесть матчей, в которых добилась шести побед при общей разнице в счете 15-2. Имея в активе 18 очков, «сине-желтые» делят лидерство в командой Англии U-21. Но есть один нюансы. Молодые родоначальники футбола провели 7 игр, одну из которых проиграли.

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Свой победный путь подопечные Унаи Мельгосы, не лишним будет вспомнить, начали в сентябре 2023 года, обыграв 1:0 команду Северной Ирландии. Месяц спустя украинцы добились выездной разгромной победы над Люксембургом (3:0), после чего нанесли поражение англичанам со счетом 3:2.

Завершили украинцы 2023-й календарный год победами над сборными Люксембурга (4:0) и Азербайджана (1:0).

В мартовской кампании 2024 года сборная Украины U-21 взяла три очка в игре с Азербайджаном на ее поле – 3:0. Это был шестой по счету выигрыш украинцев в нынешней квалификации.

Согласно турнирного расклада в группе, победа в предстоящем матче над сербами гарантирует украинцам финиш в дуэте лидеров. Это – минимум путевка в стыковой плей-офф, а вероятно, попадение в тройку лучших команд среди обладателей вторых мест. Но перед «сине-желтыми» имеется реальная цель занять первое итоговое место и напрямую пробиться на Евро-2025 без всякого подсчета очков или, тем более, дополнительного плей-офф.

Наставник украинской «молодежки» Унаи Мельгоса уверен, что команду ждет непростая игра с Сербией.

«Они постараются сделать все возможное, чтобы достичь нужного результата. На самом деле, ты никогда не знаешь, как именно настраивается оппонент, чего они ожидают, как будут реагировать на ситуацию. На самом деле, Сербия также собирается сменить некоторых игроков. Мы должны сосредоточиться на том, как мы работаем и на росте команды в целом. Я думаю, что это самое главное, над чем мы работали этот год с командой U-21, и мы должны продолжать это делать. Прошлое - это прошлое, а сейчас мы должны сосредоточиться на настоящем и продолжать развиваться. Я думаю, что если мы будем работать так же, как мы работали в прошлом, с точки зрения отношения, с точки зрения стремления расти, – впереди у нас хорошие результаты. Сербия - сильная команда. Это понятно. Даже если они довызвали некоторых новых игроков на матчи против Украины, это очень хорошая команда. Я ожидаю сильного соперника, с которым нам будет непросто, и мы должны подготовиться к этим матчам. И, конечно, такие матчи важны для развития карьеры игроков», – рассказал тренер в преддверии поединка.

Ко всему прочему, Мельгоса признал наличие определенных шероховатостей с исполнителями. По его мнению, такая ситуация является прямым следствием большой паузы в играх команды.

«Да, у нас была достаточно большая пауза между играми. Последний раз мы играли против Азербайджана. Все приехали на сбор с большим желанием играть и представлять страну. Мы как можно быстрее попробуем погрузить игроков в ту рабочую атмосферу, которую мы стремимся создать. У нас были определенные небольшие проблемы с некоторыми игроками, но это нормально. Они только начали сезон, и им нужно адаптироваться. На этом этапе все команды имеют определенные проблемы», – признался испанский специалист.

Сербия U-21

Молодежная сборная Сербии в турнирной таблице группы F квалификации Евро-2025 занимает третье место, имея 10 очков после 7 сыгранных встреч (+3=1-3, мячи 9-16). Впереди нее только украинская и английская команды.

В стартовой игре отбора балканцы на своем поле переиграли команду Азербайджана (2:0). А далее – они пережили крупное разочарование в виде фиаско 1:9 в гостях у англичан. От избиения на Туманном Альбионе сборная Сербии, в принципе, пришла в себя быстро – взяла три очка на поле Северной Ирландии (2:1), но тут же получила 0:3 от той же Англии. А 2023 год закрыла победой над Люксембургом со счетом 2:0.

В матчах 2024 года сербская команда показала себя не так, как ей хотелось бы, исходя из результатов на старте квалификации. Судите сами: в мартовских поединках они поделили очки с Люксембургом (1:1) и проиграли дома Северной Ирландии (1:2), которую, напомним, в гостях обыграли.

Статистика встреч

Сборные Украины U-21 и Сербии U-21 провели между собой в истории три очных поединка.

В 2009 году они сошлись в товарищеском поединке и сильнейшего не определили – ничья 0:0.

Осенью 2021 года команды провели два поединка в отборочном турнире молодежного Евро-2023. Тогда в Сербии со счетом 1:0 победили украинцы (гол забил Дмитрий Крыськив), а во Львове «сине-желтые» с голами того же Крыськива и Георгия Судакова выиграли со счетом 2:1. Матч сборных на «Арена Львов» состоялся 16 ноября 2021 года – немногим более, чем за 3 месяца до начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину...

Прогноз на противостояние

Сборная Украины, несмотря на проведение матча на нейтральном поле в Риге, является фаворитом матча. Впрочем, просто ей не будет. Однозначно может сказаться большая пауза в официальных матчах команды. Но, с другой стороны, многие игроки прекрасно знают друг друга на клубном уровне. В целом, украинцы должны победить. И степень сопротивления со стороны гостей с Балкан их остановить не должна.

Ориентировочные составы:

Украина U-21: Нещерет — Крупский, Михавко, Батагов, Смоляков, Хлань, Рубчинский, Очеретько, Брагару, Волошин, Краснопир.

Сербия U-21: Стеванович — Илич, Серафимович, Миличич, Мимович, Станкович, Вукичевич, Дзодич, Петкович, Й. Миятович, В. Влахович.