УКРАИНА U21

В пятницу, 6 сентября, состоится поединок группы F отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Сербии U-21. Матч пройдет в Риге (Латвия) на стадионе «Спортпарк LNK», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» лидируют в группе F, одержав шесть побед в шести матчах. В прошлом туре отборочного турнира наша команда в гостевом поединке обыграла Азербайджан со счетом 3:0. Сербы провели уже семь поединков: 3 победы, 3 поражения и 1 ничья. Предыдущий матч сборная Сербии на своем поле проиграла Северной Ирландии (1:2). С сербами сборная Украины встречалась в отборочном турнире молодежного Евро-2023. Тогда «сине-желтые» одержали две победы (2:1 и 1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Сербия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.