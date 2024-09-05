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05 сентября 2024, 13:33 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:34
95
0

Украина U-21 – Сербия U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

05 сентября 2024, 13:33 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:34
95
0
Украина U-21 – Сербия U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 6 сентября, состоится поединок группы F отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Сербии U-21. Матч пройдет в Риге (Латвия) на стадионе «Спортпарк LNK», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Сине-желтые» лидируют в группе F, одержав шесть побед в шести матчах. В прошлом туре отборочного турнира наша команда в гостевом поединке обыграла Азербайджан со счетом 3:0. Сербы провели уже семь поединков: 3 победы, 3 поражения и 1 ничья. Предыдущий матч сборная Сербии на своем поле проиграла Северной Ирландии (1:2). С сербами сборная Украины встречалась в отборочном турнире молодежного Евро-2023. Тогда «сине-желтые» одержали две победы (2:1 и 1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Сербия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U21
6 сентября 2024 -
19:00
Сербия U21
Победа Украины 1.98 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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