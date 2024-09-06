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Евро U21
УКРАИНА U21
06.09.2024 19:00 – FT 2 : 1
Сербия U21
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06 сентября 2024, 21:03 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:09
3201
0

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 21:03 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:09
3201
0
Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
УАФ

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 провела очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы была сборная Сербии U-21. Матч прошел в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вышли вперед в дебюте матча после подачи с углового. Украинцы ответили голами Назара Волошина и Егора Ярмолюка (с пенальти).

Украинская молодежка лидирует в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 24). Украинская команда гарантировала себе минимум плей-офф.

Квалификация Евро-2025 U-21

Рига (Латвия), 6 сентября

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Гол: Назар Волошин, 33, Егор Ярмолюк, 58 (пен) – Самед Баждар, 7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Самед Баждар, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Егор Ярмолюк, 58 мин (пен)

Видеозапись матча

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Ярмолюк (УКРАИНА U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U21).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Samed Bazdar (Сербия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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