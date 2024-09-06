УКРАИНА U21

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 провела очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.
Соперником команды Унаи Мельгосы была сборная Сербии U-21. Матч прошел в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.
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Гости вышли вперед в дебюте матча после подачи с углового. Украинцы ответили голами Назара Волошина и Егора Ярмолюка (с пенальти).
Украинская молодежка лидирует в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 24). Украинская команда гарантировала себе минимум плей-офф.
Квалификация Евро-2025 U-21
Рига (Латвия), 6 сентября
Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1
Гол: Назар Волошин, 33, Егор Ярмолюк, 58 (пен) – Самед Баждар, 7
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Самед Баждар, 7 мин
ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин.
ГОЛ! 2:1. Егор Ярмолюк, 58 мин (пен)
Видеозапись матча
События матча
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