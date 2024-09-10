Северная Ирландия U21

10 сентября в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).

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Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).

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Евро-2025 U-21. 8-й тур, 10 сентября, Баллимина

Северная Ирландия – Украина U-21 – 1:2

Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30

ГОЛ! 0:1. Назар Волошин, 10 мин

ГОЛ! 0:2. Максим Брагару, 30 мин

ГОЛ! 1:2. Чарли Аллен, 80 мин (пен)

Видеозапись матча