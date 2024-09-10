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  4. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Евро U21
Северная Ирландия U21
10.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА U21
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10 сентября 2024, 23:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:42
2898
1

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

10 сентября 2024, 23:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:42
2898
1
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Видео голов и обзор матча
УАФ

10 сентября в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Евро-2025 U-21. 8-й тур, 10 сентября, Баллимина

Северная Ирландия – Украина U-21 – 1:2

Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30

ГОЛ! 0:1. Назар Волошин, 10 мин

ГОЛ! 0:2. Максим Брагару, 30 мин

ГОЛ! 1:2. Чарли Аллен, 80 мин (пен)

Видеозапись матча

События матча

80’
ГОЛ ! С пенальти забил Чарли Аллен (Северная Ирландия U21).
80’
Арсений Батагов (УКРАИНА U21) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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prorok
Молодежная сборная Украины молодцы . Меняйте и создавайте конкуренцию пенсионерам сборной Реброва.
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