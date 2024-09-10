Северная Ирландия U21

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
10 сентября в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы выиграла поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс (2:1).
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Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24).
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Евро-2025 U-21. 8-й тур, 10 сентября, Баллимина
Северная Ирландия – Украина U-21 – 1:2
Голы: Чарли Аллен, 80 (пен) – Назар Волошин, 10, Максим Брагару, 30
ГОЛ! 0:1. Назар Волошин, 10 мин
ГОЛ! 0:2. Максим Брагару, 30 мин
ГОЛ! 1:2. Чарли Аллен, 80 мин (пен)
Видеозапись матча
События матча
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