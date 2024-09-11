Тренер молодежной сборной Украины прокомментировал выход на Евро-2025

10 сентября молодежная сборная Украины в рамках отбора Евро-2025 (U-21) в городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» одолела Северную Ирландию (2:1).

Наставник украинской команды Унаи Мельгоса поделился впечатлениями о встрече, по итогам которой сине-желтые оформили путевку в финальный турнир.

«Команда выиграла, поэтому с точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели. В то же время во втором тайме мы чувствовали сильное давление со стороны сборной Северной Ирландии и потеряли инициативу, начали проигрывать в единоборствах. Хорошо, что сумели удержать победу. К сожалению, нам не удалось реализовать все наши моменты, но в то же время мы получили ценный опыт матчей такого уровня. Опыт игры против команд такого стиля.

Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы, в целом мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагаром. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своем возрасте они работают очень хорошо. Нельзя быть расслабленным и голодным к игре лишь немного, ведь тогда нечего говорить о достижении высоких целей. Это касается и этого отборочного турнира – расслабляться не следует. В то же время праздновать победы тоже надо, но мы должны сохранять баланс между эмоциями и работой», – сказал Унаи Мельгоса.