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Чемпионат Европы
11 сентября 2024, 11:59 |
1327
3

Тренер молодежной сборной Украины прокомментировал выход на Евро-2025

Унаи Мельгоса поделился впечатлениями о встрече против Северной Ирландии

11 сентября 2024, 11:59 |
1327
3
Тренер молодежной сборной Украины прокомментировал выход на Евро-2025
УАФ. Унаи Мельгоса

10 сентября молодежная сборная Украины в рамках отбора Евро-2025 (U-21) в городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» одолела Северную Ирландию (2:1).

Наставник украинской команды Унаи Мельгоса поделился впечатлениями о встрече, по итогам которой сине-желтые оформили путевку в финальный турнир.

«Команда выиграла, поэтому с точки зрения результата и набранных очков мы достигли своей цели. В то же время во втором тайме мы чувствовали сильное давление со стороны сборной Северной Ирландии и потеряли инициативу, начали проигрывать в единоборствах. Хорошо, что сумели удержать победу. К сожалению, нам не удалось реализовать все наши моменты, но в то же время мы получили ценный опыт матчей такого уровня. Опыт игры против команд такого стиля.

Тем не менее, несмотря на некоторые проблемы, в целом мы были лучше соперников. Я доволен моими игроками, и не только Волошиным и Брагаром. Не хочу выделять ни одного из футболистов, ведь в любом матче забить может каждый. Я считаю, что в своем возрасте они работают очень хорошо. Нельзя быть расслабленным и голодным к игре лишь немного, ведь тогда нечего говорить о достижении высоких целей. Это касается и этого отборочного турнира – расслабляться не следует. В то же время праздновать победы тоже надо, но мы должны сохранять баланс между эмоциями и работой», – сказал Унаи Мельгоса.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Респект Мельгосі, такого нам треба в головну збірну!!!
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+3
Burevestnik
замість катання м'яча на тренуваннях перед іграми 11-15 жовтня
може краще зіграти матч  1 збірна - збірна Ю-21 ?   
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+2
Андрій Лупак
От що значить іноземний тренер, 8 матчів, 8 перемог, ще й у такій сильній групі. Шахтар найкраще грав з іноземними тренерами, Дніпро те саме. Коли будуть висновки?
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0
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