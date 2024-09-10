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Северная Ирландия U21
10.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
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Чемпионат Европы
10 сентября 2024, 23:39 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:11
4478
24

Безумная серия продолжается. Украина U-21 одолела Северную Ирландию

Команда Унаи Мельгосы продолжает удерживать первенство в отборочной группе Евро-2025

10 сентября 2024, 23:39 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:11
4478
24
Безумная серия продолжается. Украина U-21 одолела Северную Ирландию
УАФ

Матч команды начали активно. Хозяева, понятно, были полны решимости сыграть достойно против лидера группы. Как только мяч оказывался у них, то они сразу же быстро атаковали. Особо выделялся их левый фланг, где активничал Шон Стюарт, которого умело поддерживал Чарли Аллен.

Украинцы атаковали не так быстро, зато разнообразно. У них работали и левый фланг, и правый. Включались они поочередно — как того требовала игровая ситуация. В целом же, ситуация диктовалась «сине-желтыми», которые доминировали. И неслучайно уже на 10-й минуте подопечные Унаи Мельгосы повели в счете.

Олег Очеретько сыграл хорошо в отборе, а далее раскачал левый фланг обороны хозяев и отдал в центральную зону Назару Волошину. Тот передачу на линии штрафной принял, подработал мяч и пробил. Не без помощи рикошета о кого-то из защитников сфера залетала в правый нижний угол от киевского динамовца. 0:1!

Добившись успеха, украинцы играть по счету не стали. Это было естественно, так как силы еще имелись в избытке, да и хозяева поля сразу же предприняли несколько хороших попыток отыграться. Они уповали на классические британские действия с кроссами и завершающими ударами со второго этажа. Однако Арсен Батагов, Владимир Салюк и компания действовали спокойно и надежно.

Активность североирландцев заставляла украинцев не забывать и об атаке. Известно, что лучшая оборона — это нападение, поэтому «сине-желтые» продолжали постоянно появляться на половине поля соперников, чтобы те не чувствовали себя уверенно и спокойно. И на 30-й минуте игрокам украинской «молодежки» удалось свой перевес развить до комфортного. Вновь с правого фланга они прошли сквозь оборону североирландцев как нож сквозь масло. Последним пасом Егор Ярмолюк вывел на заверщающий удар Максима Брагару, который хладнокровно переиграл голкипера Пирса Шарлеса. 0:2!

Два гола перевеса — это не один гол, поэтому украинцы с такой форой заметно воодушевились и основательно заперли хозяев на подступах к их штрафной. Старался Игорь Краснопир, были хороши Брагару и Волошин, не отбывали номер игроки второй лини атаки Очеретько, Ярмолюк и Иван Варфоломеев. В общем, команда Украины вела игру и лишь чудом до перерыва не довела свой перевес в счете до крупного. В некоторых моментах хорош был в воротах Шарлес, но больше — сами украинцы, казалось, куда-то постоянно спешили.

После отдыха игра возобновилась под диктовку хозяев. Вероятно, в раздевалке их тренерский штаб провел основательную работу по мотивации и футболисты сборной Северной Ирландии сразу же побежали все тренерские пожелания воплощать в жизнь. Сразу несколько минут кряду украинцам пришлось исключительно обороняться. Порой, было сложно и опасно, но в итоге рвение британцев в дебюте второго тайма им ничего стоящего не принесло — украинцы хладнокровно отбились.

Примерно к 60-й минуте у украинцев стали проходить резкие контрвыпады, на острие которых оказывался Краснопир. Желания, рвения и мастерства ему было не занимать, а вот с везением не всегда получалось найти общий язык. Как следствие, сразу серия атак украинцев так и осталась с потенциальной угрозой, не перейдя в реальную плоскость.

Игра в таком ключе катилась и катилась. Североирландцы многого хотели, но немногого добивались. А украинцы неплохо атаковали в ответ, но до реальных угроз свои выпады не доводили. Все изменилось на 79-й минуте. Арбитр усмотрел в борьбе Батагова с игроком сборной Северной Ирландии фол последней надежды. Как итог, центрбек «сине-желтых» был вынужден досрочно отправиться отдыхать, а в ворота Нещерета был назначен 11-метровый, который реализовал Аллен. 1:2.

Играть оставалось 10 минут плюс компенсированное время. Североирландцы, познав радость гола, оказались полны решимости успех повторить и делали все, чтобы идти вперед и атаковать. «Сине-желтые» в меньшинстве свой атакующий аппетит уменьшили и сделали ставку на оборону. Она в итоге сыграла — финальный свисток после четырех компенсированных минут возвестил о восьмой кряду победе команды Мельгосы. Имея 24 очка, «сине-желтые» остаются единоличными лидерами группы и 11 октября сыграют на выезде с Англией U-21, у которой 19 пунктов. Непроигрыш досрочно принесет украинской сборной первое место в группе и прямую путевку на Евро-2025.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 14-й тур.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 - 1:2

Голы: Аллен, 81 (пен.) – Волошин, 10, Брагару, 30

Предупреждения: Форбс, 5 – Рубчинский, 88

Удаление: Батагов, 80 (грубый фол)

Северная Ирландия U-21: Чарльз – Форбс, Доннелли, Фогарти – Стюарт (Маккирнен, 46), Девенни, Робинсон (Маги, 46), Девлин – Аллен, Тейлор (Ласти, 73), Келли (Кроу, 62).

Украина U-21: Нещерет – Смоляков (Роман, 85), Батагов, Салюк, Крупский – Ярмолюк (Мельниченко, 73), Варфоломеев (Рубчинский, 55), Очеретько – Волошин (Квасница, 85), Краснопир (Горбач, 72), Брагару.

Арбитр: Оливер Рейтала (Финляндия).

Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 12 (2) – 8 (6)
Угловые: 5 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 24
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Stanislav Matusevych
Вісім з восьми! У далеко не найслабшій групі. Тому що хто тренер? Правильно - тямущий іноземець. Якщо б Батагов занадто не повірив у себе та не привіз пенальті та вилучення, взагалі спокійно б дограли, без валідолу. Але, думаю, вже цих восьми перемог має вистачити для виходу напряму.
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+5
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Viktor Shuper
цим хлопцям респектіще! 8 матчів 8 перемог. 19 забито і 4 пропущено 
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+5
C.Пеклов
Молодці!
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+3
suforza1921
Все, Україна на Євро! Достроково, за два тури до фінішу! Молодці, хлопці. Хоча сьогоднішня гра була валідольна, особливо кінцівка після вилучення Батагова. Але як би не було, браво, Командо! Браво, ТШ! 
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+2
Показать Скрыть 8 ответов
sahka1981
Хоч молодіжна молодці!
Тільки мінус, що без Батагова з англійцями грати.
А серія дуже класна.
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+1
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Vbolivalnyk-Peter
Вітаю збірну з достроковим виходом на Євро!!! Молодці!!! Навіть за умови 2-х поразок наші хлопці все одно будуть однією з 3-х других команд, які потрапляють напряму (при любих розкладах у інших групах)!!!!
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0
Burevestnik
залишилось 2 матчі.  
для прямого виходу у фінальну стадію треба одна перемога.
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0
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Tower Bridge
Серия - умная.
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0
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