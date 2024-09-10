Безумная серия продолжается. Украина U-21 одолела Северную Ирландию

Матч команды начали активно. Хозяева, понятно, были полны решимости сыграть достойно против лидера группы. Как только мяч оказывался у них, то они сразу же быстро атаковали. Особо выделялся их левый фланг, где активничал Шон Стюарт, которого умело поддерживал Чарли Аллен.

Украинцы атаковали не так быстро, зато разнообразно. У них работали и левый фланг, и правый. Включались они поочередно — как того требовала игровая ситуация. В целом же, ситуация диктовалась «сине-желтыми», которые доминировали. И неслучайно уже на 10-й минуте подопечные Унаи Мельгосы повели в счете.

Олег Очеретько сыграл хорошо в отборе, а далее раскачал левый фланг обороны хозяев и отдал в центральную зону Назару Волошину. Тот передачу на линии штрафной принял, подработал мяч и пробил. Не без помощи рикошета о кого-то из защитников сфера залетала в правый нижний угол от киевского динамовца. 0:1!

Добившись успеха, украинцы играть по счету не стали. Это было естественно, так как силы еще имелись в избытке, да и хозяева поля сразу же предприняли несколько хороших попыток отыграться. Они уповали на классические британские действия с кроссами и завершающими ударами со второго этажа. Однако Арсен Батагов, Владимир Салюк и компания действовали спокойно и надежно.

Активность североирландцев заставляла украинцев не забывать и об атаке. Известно, что лучшая оборона — это нападение, поэтому «сине-желтые» продолжали постоянно появляться на половине поля соперников, чтобы те не чувствовали себя уверенно и спокойно. И на 30-й минуте игрокам украинской «молодежки» удалось свой перевес развить до комфортного. Вновь с правого фланга они прошли сквозь оборону североирландцев как нож сквозь масло. Последним пасом Егор Ярмолюк вывел на заверщающий удар Максима Брагару, который хладнокровно переиграл голкипера Пирса Шарлеса. 0:2!

Два гола перевеса — это не один гол, поэтому украинцы с такой форой заметно воодушевились и основательно заперли хозяев на подступах к их штрафной. Старался Игорь Краснопир, были хороши Брагару и Волошин, не отбывали номер игроки второй лини атаки Очеретько, Ярмолюк и Иван Варфоломеев. В общем, команда Украины вела игру и лишь чудом до перерыва не довела свой перевес в счете до крупного. В некоторых моментах хорош был в воротах Шарлес, но больше — сами украинцы, казалось, куда-то постоянно спешили.

После отдыха игра возобновилась под диктовку хозяев. Вероятно, в раздевалке их тренерский штаб провел основательную работу по мотивации и футболисты сборной Северной Ирландии сразу же побежали все тренерские пожелания воплощать в жизнь. Сразу несколько минут кряду украинцам пришлось исключительно обороняться. Порой, было сложно и опасно, но в итоге рвение британцев в дебюте второго тайма им ничего стоящего не принесло — украинцы хладнокровно отбились.

Примерно к 60-й минуте у украинцев стали проходить резкие контрвыпады, на острие которых оказывался Краснопир. Желания, рвения и мастерства ему было не занимать, а вот с везением не всегда получалось найти общий язык. Как следствие, сразу серия атак украинцев так и осталась с потенциальной угрозой, не перейдя в реальную плоскость.

Игра в таком ключе катилась и катилась. Североирландцы многого хотели, но немногого добивались. А украинцы неплохо атаковали в ответ, но до реальных угроз свои выпады не доводили. Все изменилось на 79-й минуте. Арбитр усмотрел в борьбе Батагова с игроком сборной Северной Ирландии фол последней надежды. Как итог, центрбек «сине-желтых» был вынужден досрочно отправиться отдыхать, а в ворота Нещерета был назначен 11-метровый, который реализовал Аллен. 1:2.

Играть оставалось 10 минут плюс компенсированное время. Североирландцы, познав радость гола, оказались полны решимости успех повторить и делали все, чтобы идти вперед и атаковать. «Сине-желтые» в меньшинстве свой атакующий аппетит уменьшили и сделали ставку на оборону. Она в итоге сыграла — финальный свисток после четырех компенсированных минут возвестил о восьмой кряду победе команды Мельгосы. Имея 24 очка, «сине-желтые» остаются единоличными лидерами группы и 11 октября сыграют на выезде с Англией U-21, у которой 19 пунктов. Непроигрыш досрочно принесет украинской сборной первое место в группе и прямую путевку на Евро-2025.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 14-й тур.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 - 1:2

Голы: Аллен, 81 (пен.) – Волошин, 10, Брагару, 30

Предупреждения: Форбс, 5 – Рубчинский, 88

Удаление: Батагов, 80 (грубый фол)

Северная Ирландия U-21: Чарльз – Форбс, Доннелли, Фогарти – Стюарт (Маккирнен, 46), Девенни, Робинсон (Маги, 46), Девлин – Аллен, Тейлор (Ласти, 73), Келли (Кроу, 62).

Украина U-21: Нещерет – Смоляков (Роман, 85), Батагов, Салюк, Крупский – Ярмолюк (Мельниченко, 73), Варфоломеев (Рубчинский, 55), Очеретько – Волошин (Квасница, 85), Краснопир (Горбач, 72), Брагару.

Арбитр: Оливер Рейтала (Финляндия).

Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 12 (2) – 8 (6)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 1.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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