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Северная Ирландия U21
10.09.2024 21:45 - : -
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Чемпионат Европы
10 сентября 2024, 01:13 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:15
54
0

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21

10 сентября 2024, 01:13 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:15
54
0
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 10-го сентября, состоится поединок 14-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы F, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Баллимине (Северная Ирландия), на поле стадиона «Баллимина Шоуграундс», начало в 21:45.

Молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы продолжает удивлять результатами в отборе на Евро-2025. Уже семь матчей не то, чтобы без поражений, а вовсе без потерь очков! Такими темпами и национальная команда может уйти на второй план! Однако расслабляться еще очень рано – впереди выезд в Северную Ирландию, где не смогла даже забить в ворота местной команды Англия – наш главный и по сути единственный преследователь (0:0). А это говорит о многом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Северная Ирландия U21
10 сентября 2024 -
21:45
УКРАИНА U21
Победа Украины 1.56 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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