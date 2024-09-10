Северная Ирландия U21

Во вторник, 10-го сентября, состоится поединок 14-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы F, в котором сразятся Северная Ирландия и Украина. Матч пройдет в Баллимине (Северная Ирландия), на поле стадиона «Баллимина Шоуграундс», начало в 21:45.

Молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы продолжает удивлять результатами в отборе на Евро-2025. Уже семь матчей не то, чтобы без поражений, а вовсе без потерь очков! Такими темпами и национальная команда может уйти на второй план! Однако расслабляться еще очень рано – впереди выезд в Северную Ирландию, где не смогла даже забить в ворота местной команды Англия – наш главный и по сути единственный преследователь (0:0). А это говорит о многом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Ирландия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.