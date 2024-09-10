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Евро U21
Северная Ирландия U21
10.09.2024 21:45 - : -
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10 сентября 2024, 02:42 |
37
0

Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Нужно сделать то, что не смогли прямые конкуренты

10 сентября 2024, 02:42 |
37
0
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Во вторник, 10 сентября, в Баллимине на стадионе «Баллимина Шоуграундс» состоится матч четырнадцатого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 по футболу в рамках группы F, в котором сыграют Северная Ирландия и Украина. Стартовый свисток рефери Оливера Рейталы из Финляндии прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Северная Ирландия U-21


О предстоящем сопернике мы знаем достаточно и в то же самое время ничего. С Северной Ирландией в разных возрастных группах Украина встречается достаточно часто и не всегда эти матчи оставляют по себе приятные впечатления. Как, например, игра первого круга в текущем отборочном цикле, в которой мы победили со счетом 1:0 и решающим голом в конце встречи, а после финального свистка пришлось даже немного помахать кулаками, отстаивая результат.

Но тут ничего не поделать – такой уж есть команда 60-летнего Томми Райта, который в своей профессиональной карьере футболиста сыграл за бесчисленное множество английских клубов, однако больше всего – за «Ньюкасл». Очевидно, этот специалист знаком с психологией того самого классического жесткого футбола Англии периода конца прошлого века, когда Премьер-лигу еще только начинали формировать.

Однако в текущем созыве Северная Ирландия вновь обходится без громких проспектов. Наиболее высоко оцененный ее игрок – нападающий Дейл Тейлор из «Уигана» за условные 750 тыс. евро с 3 голами за 10 матчей в этой возрастной группе, но в текущей кампании он еще отличался, так как большую ее часть провел с национальной сборной. И на этом все – отсюда и предпоследнее место в нашей отборочной группе не вызывает удивления. Хуже только Азербайджан.

Украина U-21


Казалось бы, в игре против такого соперника наша молодежная сборная должна быть супер-фаворитом. Но Англия тоже про себя так думала, однако четыре дня назад уже гостевала на этой арене и завершилось это принципиальное противостояние и вовсе без голов (0:0). На секундочку, «три льва» – команда с 32 забитыми мячами за семь матчей до этого, тогда как у «сине-желтых» почти в два раза меньше.

Однако эта Украина Унаи Мельгосы берет свое за счет другого. Сыгранный коллектив, который многое повидал и в младших возрастных категориях, но с приходом испанского специалиста прошлым летом все эти рисунки обрели новый смысл. Это тогда было «потешно» считать прививание «испанской» модели усилиями Руслана Ротаня чем-то абсолютно неуместным для Украины, но посмотрите сейчас на «Александрию» и на эту молодежь – вот, где результат. И красивая игра, само собой.

Семь побед из семи матчей – если сейчас погрузиться в историю наших квалификаций разных возрастов, то такой результат придется искать очень долго. Относительно много голов – более 2,5 за матч, при этом всего три пропущенных, хотя в соперниках были достаточно агрессивные команды из Сербии, Люксембурга, Азербайджана и той же Англии. Но на 21 очке наш путь точно не заканчивается. Англичане отстают всего на два балла и имеют на один сыгранный матч больше, а впереди еще ответный матч против них. Хотелось бы подойти к нему без лишних «приключений».

История встреч


Футбольные пути Северной Ирландии U-21 и Украины U-21 ранее пересекались 6 раз в рамках квалификации чемпионатов Европы и Мемориала В. Лобановского. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны Украины – 4 успешные игры против одной победы Северной Ирландии, а еще один матч завершился вничью. Разница голов – 11:4. Крупнейшая победа Северной Ирландии – 1:0 (2020), Украины – 3:0 (2020) и 4:1 (2008). Команды последний раз играли между собой в сентябре прошлого года, когда на стадионе «Национальный тренировочный центр» в Попраде (Словакия) гол Виталия Романа принес победу Украине (1:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 30-летний финляндец Оливер Рейтала из Хельсинки, который на своем счету имеет уже 3 матча в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА. Боковыми рефери станут Юкка Хонканен и Олли Янтунен, а резервным арбитром отработает Антти Мунукка. На матче будет отсутствовать система VAR. У Рейталы нет опыта проведения матчей с участием сборных или команд из Северной Ирландии и Украины любых возрастов.

Ориентировочные составы


Северная Ирландия U-21: Чарльз – Стюарт, Форбс, Фогарти, Доннелли, Девлин – Девенни, Келли – Робинсон – Тейлор, Маккиран.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупський – Ярмолюк, Рубчинский – Волошин, Очеретько, Квасница – Краснопир.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что наша команда должна вновь сыграть на максимальный результат.

Прогноз Sport.ua
Северная Ирландия U21
10 сентября 2024 -
21:45
УКРАИНА U21
Победа Украины 1.56 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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