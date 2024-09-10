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  4. Завацкая проиграла сопернице из квала в первом раунде турнира в Словении
WTA
10 сентября 2024, 17:53 | Обновлено 10 сентября 2024, 17:54
179
0

Завацкая проиграла сопернице из квала в первом раунде турнира в Словении

Катарина завершила борьбу в одиночном разряде

10 сентября 2024, 17:53 | Обновлено 10 сентября 2024, 17:54
179
0
Завацкая проиграла сопернице из квала в первом раунде турнира в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№170 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне в одиночном разряде.

В первом раунде украинке нанесла поражение испанка Анхела Фита Болуда (№270 WTA), стартовавшая в квалификации.

Любляна. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания) – 0:6, 7:5, 4:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка впервые проиграла.

В следующем раунде Анхела сыграет с пятой сеяной Эллой Зайдель (№141 WTA). Ранее во второй раунд вышла Анастасия Соболева.

Завацкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где выступит в тандеме с Викторией Грунчаковой из Словакии.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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