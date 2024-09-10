Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) уверенно начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

В первом раунде украинка переиграла Элу Милич из Словении (№750 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Любляна. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Эла Милич (Словения) – 6:2, 7:5

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Соболева сыграет с Лаурой Пигосси (№135 WTA) или Нурией Бранкаччо (№230 WTA).