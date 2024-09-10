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  4. Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне
WTA
10 сентября 2024, 14:01 |
172
1

Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне

Анастасия переиграла теннисистку из Словении

10 сентября 2024, 14:01 |
172
1
Соболева успешно стартовала на турнире в Любляне
WTA. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) уверенно начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

В первом раунде украинка переиграла Элу Милич из Словении (№750 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Любляна. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Эла Милич (Словения) – 6:2, 7:5

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Соболева сыграет с Лаурой Пигосси (№135 WTA) или Нурией Бранкаччо (№230 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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C.Пеклов
Настя так не можна грати з суперницею з 8 сотні,як ти в 2 сеті з рахунку 4-0.А за гарний вдалий твінер в 12 геймі тобі 5+.
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