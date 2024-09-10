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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
10.09.2024 21:45 – FT 0 : 1
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 сентября 2024, 23:42 |
4010
11

Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле

Грузины одержали победу со счетом 1:0

10 сентября 2024, 23:42 |
4010
11
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

10 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Албания и Грузия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Албания провела в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Георгий Кочорашвили, который отличился на 71-й минуте.

Следующий матч в Лиге наций Грузия сыграет с Украиной, матч состоится 11 октября в 21:45. В этот же день Албания сыграет с Чехией.

Лига наций. Дивизион В. Группа 2. 10 сентября.

Албания – Грузия – 0:1
Гол: Кочорашвили, 71.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 11
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Miroslav1981
Бо там тренер Вилли Саньоль, а у нас дружбан Серега
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+9
Dimaryz81
Страшно представить, что они сделают  с Украиной
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+7
Glory to Ukraine
Там грають за країну, а у нас приїжджають піжони розпіарені, судакови за 500 млн, мудрики за мільярд, вони в своїх клубах дно, чого від них в ЗбУ очікувати..   
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+4
fifa2020
З шарлатаном ребровим скоро сан маріна буде для нас не прохідним суперником)) Якщо це дно не поміняють, то я більше матчі збірної не дивлюся!
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+4
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Harun Bakircioğlu
Грузины теперь для нас не просто сильный, а очень сильный соперник
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+2
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ТвояМамка
Даже грузины могут в футбол
ахах
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+1
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Iigor6583
Знову ця плакса шапа і  недолугий матвій привезли собі голи. Ну скільки ж можна. Невже вони ( і не тільки) такі тупі бездари?
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0
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