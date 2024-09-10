Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле

10 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Албания и Грузия.

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Матч с Грузией Албания провела в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Георгий Кочорашвили, который отличился на 71-й минуте.

Следующий матч в Лиге наций Грузия сыграет с Украиной, матч состоится 11 октября в 21:45. В этот же день Албания сыграет с Чехией.

Лига наций. Дивизион В. Группа 2. 10 сентября.

Албания – Грузия – 0:1

Гол: Кочорашвили, 71.