Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Грузины одержали победу со счетом 1:0
10 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Албания и Грузия.
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Матч с Грузией Албания провела в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Георгий Кочорашвили, который отличился на 71-й минуте.
Следующий матч в Лиге наций Грузия сыграет с Украиной, матч состоится 11 октября в 21:45. В этот же день Албания сыграет с Чехией.
Лига наций. Дивизион В. Группа 2. 10 сентября.
Албания – Грузия – 0:1
Гол: Кочорашвили, 71.
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