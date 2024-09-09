Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву
10 сентября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Албания и Грузия.
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Матч с Грузией Албания проведет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, Грузия и Албания является соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 10 сентября сыграет с Чехией.
В первом туре Албания победила Украину (2:1), а Грузия разгромила Чехию (4:1).
Прямую трансляцию матча Албания – Грузия можно посмотреть на MEGOGO.
Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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