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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
10.09.2024 21:45 - : -
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 сентября 2024, 20:04 |
344
0

Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

09 сентября 2024, 20:04 |
344
0
Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

10 сентября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Албания и Грузия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Албания проведет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Грузия и Албания является соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 10 сентября сыграет с Чехией.

В первом туре Албания победила Украину (2:1), а Грузия разгромила Чехию (4:1).

Прямую трансляцию матча Албания – Грузия можно посмотреть на MEGOGO.

Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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