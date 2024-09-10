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10.09.2024 21:45 - : -
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10 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:34
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0

Албания – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:34
333
0
Албания – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

10 сентября на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Албании встретится со сборной Грузии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Албания

Команда дебютировала на Евро в 2016-м году, но потом снова показывала пусть не провальные, но очень посредственные результаты. Прорывом стало решение в начале прошлого календарного года пригласить Силвиньо, хотя до этого известный латераль работал только с клубами, и не особенно удачно. Но бразилец со своими орлами ухитрился в итоге выиграть свою группу квалификации - набрал 15 очков в 8 матчах, столько же, сколько и фаворит, Чехия, и, главное, на 4 больше, чем у статусного соперника - Польши. На Евро красно-черные сразу были аутсайдером, угодив в компанию с Испанией, Италией и Хорватией. Они в итоге забивали рекордной быстрый гол Скуадре Адзурре, и в концовке вырвали ничью с Хорватией, но на этом все результаты в Германии закончились. Сейчас, начиная борьбу в Лиге Наций, албанцы с Украиной в Праге вполне по делу добились волевой победы.

Грузия

Сборная, возможно, до сих пор празднует: в июне-июле она дебютировала на большом турнире. Причем, даже обидно начав Евро с поражения, потом крестоносцы смогли взять ничью с чехами и даже обыграли Португалию, со всеми оговорками о мотивации соперника, уже обеспечившего себе место в плей-офф. В 1/8 финала Хвича и компания открывали счет против Испании, но та в итоге оформила очень уверенную, 4:1, победу. Впрочем, стоит помнить, что Саньоль и его подопечные билет в Германию взяли не напрямую, в квалификации, где закончили предпоследними, а через путь Лиги Наций, в марте обыграв Люксембург и по пенальти пройдя греков.

В Лиге Наций, снова сыграв с чехами, показали, что кураж продолжается: разгромили вроде бы сильного соперника 4:1.

Статистика личных встреч

Крестоносцы не проигрывали три очных поединка кряду: пара побед и три ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят больше в хозяев арены, но грузины на кураже. Ставим на обе команды забьют (коэффициент - 1,83).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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