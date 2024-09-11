Албания – Грузия – 0:1. Сакартвело дальше сыграет с Украиной. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Грузии.
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Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сакартвело.
Единственный мяч на 71-й минуте забил Гиорги Кочорашвили. В следующем туре Грузия сыграет против Украины, а Албания встретится с Чехией.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 2. 2-й тур, 10 сентября.
Албания – Грузия – 0:1
Гол: Кочорашвили, 71
Видео голов и обзор матча:
События матча
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