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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
10.09.2024 21:45 – FT 0 : 1
Грузия
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Лига наций
11 сентября 2024, 04:54 |
212
0

Албания – Грузия – 0:1. Сакартвело дальше сыграет с Украиной. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 04:54 |
212
0
Албания – Грузия – 0:1. Сакартвело дальше сыграет с Украиной. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сакартвело.

Единственный мяч на 71-й минуте забил Гиорги Кочорашвили. В следующем туре Грузия сыграет против Украины, а Албания встретится с Чехией.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур, 10 сентября.

Албания – Грузия – 0:1

Гол: Кочорашвили, 71

Видео голов и обзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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