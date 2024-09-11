10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Грузии.

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Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сакартвело.

Единственный мяч на 71-й минуте забил Гиорги Кочорашвили. В следующем туре Грузия сыграет против Украины, а Албания встретится с Чехией.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур, 10 сентября.

Албания – Грузия – 0:1



Гол: Кочорашвили, 71

Видео голов и обзор матча: