Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?
Команда Сергея Реброва потерпела два поражения на старте турнира
Вечером 10 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.
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Сборная Украины потерпела второе поражение подряд, уступив в гостях команде Чехии (2:3).
Команда Сергея Реброва занимает последнее место в квартете, на набрав ни одного очка.
Впереди в группе B1 Лиги наций: Грузия (6), далее идут: Албания, Чехия (по 3), Украина (0).
В Лиге наций наступает пауза до октября. Украина далее сыграет с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).
Команды, которые займут последние места, понизятся в дивизионе. Сборные, которые финишируют на предпоследних местах, проведут переходные матчи со вторыми командами более низкого дивизиона.
Лига наций. 2-й тур, 10 сентября
🔹 Лига A
- 21:45. Нидерланды – Германия – 2:2
- 21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0
🔹 Лига B
- 21:45. Албания – Грузия – 0:1
- 21:45. Англия – Финляндия – 2:0
- 21:45. Ирландия – Греция – 0:2
- 21:45. Чехия – Украина – 3:2
🔹 Лига C
- 19:00. Латвия – Фарерские острова – 1:0
- 21:45. Северная Македония – Армения – 2:0
🔹 Лига D
- 21:45. Андорра – Мальта – 0:1
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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