Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?

Вечером 10 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.

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Сборная Украины потерпела второе поражение подряд, уступив в гостях команде Чехии (2:3).

Команда Сергея Реброва занимает последнее место в квартете, на набрав ни одного очка.

Впереди в группе B1 Лиги наций: Грузия (6), далее идут: Албания, Чехия (по 3), Украина (0).

В Лиге наций наступает пауза до октября. Украина далее сыграет с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

Команды, которые займут последние места, понизятся в дивизионе. Сборные, которые финишируют на предпоследних местах, проведут переходные матчи со вторыми командами более низкого дивизиона.

Лига наций. 2-й тур, 10 сентября

🔹 Лига A

21:45. Нидерланды – Германия – 2:2

21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0

🔹 Лига B

21:45. Албания – Грузия – 0:1

21:45. Англия – Финляндия – 2:0

21:45. Ирландия – Греция – 0:2

21:45. Чехия – Украина – 3:2

🔹 Лига C

19:00. Латвия – Фарерские острова – 1:0

21:45. Северная Македония – Армения – 2:0

🔹 Лига D

21:45. Андорра – Мальта – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D