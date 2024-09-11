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Лига наций
11 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:24
1124
5

Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?

Команда Сергея Реброва потерпела два поражения на старте турнира

11 сентября 2024, 00:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:24
1124
5
Турнирные таблицы. Украина идет без очков. Как не вылететь из Лиги наций?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 сентября проходят поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины потерпела второе поражение подряд, уступив в гостях команде Чехии (2:3).

Команда Сергея Реброва занимает последнее место в квартете, на набрав ни одного очка.

Впереди в группе B1 Лиги наций: Грузия (6), далее идут: Албания, Чехия (по 3), Украина (0).

В Лиге наций наступает пауза до октября. Украина далее сыграет с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

Команды, которые займут последние места, понизятся в дивизионе. Сборные, которые финишируют на предпоследних местах, проведут переходные матчи со вторыми командами более низкого дивизиона.

Лига наций. 2-й тур, 10 сентября

🔹 Лига A

  • 21:45. Нидерланды – Германия – 2:2
  • 21:45. Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0

🔹 Лига B

  • 21:45. Албания – Грузия – 0:1
  • 21:45. Англия – Финляндия – 2:0
  • 21:45. Ирландия – Греция – 0:2
  • 21:45. Чехия – Украина – 3:2

🔹 Лига C

  • 19:00. Латвия – Фарерские острова – 1:0
  • 21:45. Северная Македония – Армения – 2:0

🔹 Лига D

  • 21:45. Андорра – Мальта – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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DK1970
Якщо Реброва вигнати то шанси є
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+5
Richard Lewis
Телемарафон повідомляє: читати таблицю в групі В1 треба знизу догори!
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+3
Iigor6583
Ох, вже ці "звьозди". Задовбали свою бездарною грою.
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+2
antt
Хіба можливо вилетіти з ЛН? Тепер максимум третє місце і плейоф.
Ответить
0
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