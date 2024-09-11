ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
10 сентября сборная Украины по футболу проиграла Чехии во 2-м туре Лиги наций
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
После завершения встречи темой для обсуждения у болельщиков стала не только плохая игра любимой команды, но и ответы главного тренера Сергея Реброва.
Вначале он достаточно дерзко отвечал журналисту во время флеш-интервью, а на пресс-конференции с улыбкой заявил, что не уходит с поста наставника команды.
ВИДЕО. Ответы Реброва во время флеш-интервью
ВИДЕО. Ответ Реброва на вопрос о его отставке с поста главного тренера сборной
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Реброву потрібно формувати команду виключно з вмотивованих, амбіційних та працелюбних гравців з низьким рівнем егоїзму (нарцисизму), які в формі, які мріють про збірну, які показують та дають результат.
Деяких зірок можна і не викликати в збірну для профілактики або тримати на лаві запасних, якщо вони не викладаються і не показують приклад в плані самовіддачі та мотивації для інших.
Наприклад, Судаков сьогодні просто літав, вийшовши на заміну.