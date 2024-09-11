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  4. ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
Лига наций
11 сентября 2024, 00:25 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:26
1603
15

ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско

10 сентября сборная Украины по футболу проиграла Чехии во 2-м туре Лиги наций

11 сентября 2024, 00:25 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:26
1603
15
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи темой для обсуждения у болельщиков стала не только плохая игра любимой команды, но и ответы главного тренера Сергея Реброва.

Вначале он достаточно дерзко отвечал журналисту во время флеш-интервью, а на пресс-конференции с улыбкой заявил, что не уходит с поста наставника команды.

ВИДЕО. Ответы Реброва во время флеш-интервью

ВИДЕО. Ответ Реброва на вопрос о его отставке с поста главного тренера сборной

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Nordenus
Ну реально, типичный физрук
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+9
dima.krot
Клоун 🤡 Его все устраивает и все играют хорошо??? Просрали Евро, просрали Лигу наций. Скоро опустимся в самую нижнюю корзину... А ему только смехуёчки... Позорище!!!
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+4
Андрій Заліщук
ясно, Ребров на вихід давай, будь людиною
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+4
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STAH
НЄ, ну пісец_____
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+2
Толян
Реброва за грати, та грати, грати, грати!
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+1
Стюард #11
Что за плееры у вас на сайте? Ни хера нема
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+1
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MaximusOne
Хто голова ФФУ ?, ну ось з нього і треба спитати за Реброва.
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+1
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stalker digga
Надо тренером сборной поставить тренера молодёжки, восемь побед подряд!
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0
zhyr
Журналісти))) В кожної людини свій характер. Думаєте Ребров не переживає ці дві поразки? А тут роздули, насміхається, хамить)) 
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0
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Nick.Grabowski
Доволі солідна прес-конференція від Реброва. 
Реброву потрібно формувати команду виключно з вмотивованих, амбіційних та працелюбних гравців  з низьким рівнем егоїзму (нарцисизму), які в формі, які мріють про збірну, які показують та дають результат. 
Деяких зірок можна і не викликати в збірну для профілактики або тримати на лаві запасних, якщо вони не викладаються і не показують приклад в плані самовіддачі та мотивації для інших.
Наприклад, Судаков сьогодні просто літав, вийшовши на заміну. 
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